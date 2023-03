Incidente stradale choc per Marcello Cirillo. Momenti di grande paura per il volto Rai, conosciuto dal pubblico televisivo italiano per programmi come I Fatti Vostri, Mezzogiorno in famiglia, Quelli che il calcio, Pechino Express. E ancora Estate in Diretta insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini e tanti altri. Sui social sono diventate virali le foto dell’auto del conduttore.

Negli scatti si vede l’automobile di Marcello Cirillo, una Smart, ribaltata su un lato con diverse parti distrutte. L’incidente stradale si è verificato sulla Cassia Bis, in provincia di Roma. La Smart condotta dal conduttore Rai e cantante è stata investita e trascinata da un camion per oltre 200 metri per poi cappottarsi. Secondo una prima ricostruzione il camionista è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Marcello Cirillo, incidente stradale sulla Cassia Bis: le foto

Sul luogo dell‘incidente sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi del caso e dirigere il traffico veicolare e il 118. “Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”, ha scritto su Twitter Marcello Cirillo.

Un post in cui il conduttore e cantante ha aggiunto diverse emoji a forma di mani giunte. Marcello Cirillo ha raccontato la dinamica dell’incidente stradale e ha lanciato un appello per trovare le persone che lo hanno aiutato a uscire dall’auto. “Sono ancora sotto choc“, ha scritto ancora il 64enne in risposta ad alcuni messaggi inviati dai suoi follower.

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 — marcello cirillo (@marcelloCirillo) March 15, 2023

Secondo la prima ricostruzione il camionista che lo avrebbe investito è stato fermato dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente insieme ai soccorritori del 118. “Alcuni ragazzi mi hanno estratto dall’auto. Vorrei che mi aiutaste a cercarli. Una di loro mi sembra che si chiamasse Chiara”, ha scritto Marcello Cirillo sui social lanciando un appello per ritrovare i ragazzi.