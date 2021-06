“Ci sarà proprio lui”. Mara Venier, chiusura col botto per ‘Domenica In’: in studio un ospite davvero top

Mara Venier sta finalmente meglio dal punto di vista fisico, dopo giorni terribili causati da un intervento ai denti che ha avuto delle complicazioni non da poco. Infatti, ha avuto una paresi al volto momentanea, dalla quale si sta riprendendo piano piano. Domenica scorsa è riuscita a condurre ‘Domenica In’ senza problemi, anche se non ha retto all’emozione e mentre raccontava del suo episodio, le lacrime sono scese copiose e hanno fatto emozionare milioni e milioni di telespettatori italiani.

Nella giornata di domenica 27 giugno ci sarà la chiusura della sua trasmissione, per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva. E per l’ultima puntata ha deciso di chiudere col botto, infatti è riuscita ad ottenere un sì importantissimo da un ospite eccezionale. In generale si prospetta un appuntamento molto interessante, ma inevitabilmente questo nome ha rubato la scena a tutti. Il pubblico non vede l’ora di capire cosa rivelerà in studio. Con Mara ha tra l’altro un rapporto davvero speciale.

In studio a ‘Domenica In’ ci saranno il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, e gli esperti Francesco Le Foche e Francesco Vaia, i quali si soffermeranno sugli aggiornamenti della pandemia da coronavirus in Italia. Ma assisteremo anche alle presenze dell’artista e paroliere Cristiano Malgioglio, di Jerry Calà, di Don Antonio Mazzi, di Beppe Carletti, di Giovanna Ralli e di Ivan Cottini. Ma c’è un personaggio destinato ad innescare entusiasmo e polemiche nella puntata condotta da Mara Venier.





Nella puntata conclusiva di ‘Domenica In’ di Mara Venier avremo il cantante Achille Lauro. Quest’ultimo, grande protagonista nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, ha collaborato al grande successo del brano ‘Mille’ insieme a Fedez ed Orietta Berti. Non sappiamo cosa farà in studio, ma lui e la padrona di casa sono davvero due grandi amici e per chiudere la stagione non poteva non affidarsi ad una grande certezza. Non resta che aspettare la puntata per gustarsela totalmente.

Qualche giorno fa Achille Lauro ha annunciato una novità professionale: “Ho firmato uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime. Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle più grandi realtà di entertainment del mondo. Per i prossimi due anni sarò impegnato con loro nella produzione di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming”.