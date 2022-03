Di Mara Venier si parla sempre. Nei giorni scorsi un pensiero alla signora di Rai 1 lo aveva voluto lasciare il giornalista Gennaro Marco Duello sottolineandone le capacità “Non so cosa diremo – o cosa si dirà – di Mara Venier tra vent’anni. Nel dubbio, comincio a dire qualcosa io nel grande piccolo che posso fare: la sua gestione di Domenica In è stata la più difficile, la più dolorosa della storia della televisione italiana.

Provate a guardare indietro nel tempo, non troverete nessuna conduzione che si è ritrovata a gestire il servizio pubblico con due emergenze così vicine come una pandemia globale e una (quasi) Terza Guerra Mondiale”.



“Il mestiere del giornalista impone la presenza in momenti come questi. Anche il suo ruolo, perno dell’intrattenimento del servizio pubblico, richiede responsabilità verso il più alto senso possibile. È per questo motivo che Mara Venier merita il nostro affetto, la nostra stima, due volte di più”. Parole che avevano riempito il cuore della conduttrice di gioia. Al contrario di quelle rilasciate a Pierpaolo Pretelli a Verissimo.



Parole da cui Mara Venier si è sentita tirata in causa. “Che piacere essere qua – ha detto durante la sua intervista a Verissimo -, devo dire che ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Sai, lì ho fatto un’azione da botulino. Ho ringiovanito un po’, quindi tornare qui, trovare un po’ di fresco è piacevole”. Un riferimento da parte dell’ex velino al pubblico più adulto di Rai1 dove è sbarcato dopo la sua esperienza al “Grande Fratello Vip” prima come concorrente di “Tale e Quale Show” e poi a Domenica In.







Laconico il commento di Mara Venier: “Porello” ha scritto sui social innescando le scuse immediate di Pierpaolo. “Mi dispiace che la mia battuta sia stata mal interpretata. Non volevo offendere nessuno. Se è stata fraintesa significa che non si conosce il mio essere allegro e spensierato. Devo molto alla Rai che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima”.



Difficile che dopo questa uscita i rapporti tra lui e Mara Venier possano risanarsi. Intanto nei giorni scorsi l’ex gieffino ha annunciato un’importante novità. “Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101”.