“Te ne sei andata anche tu”. Lutto per Mara Venier, nel giro di poche settimane un altro grande dolore

Momento negativo per Mara Venier, colpita da un lutto nelle scorse ore. Se n’è andata una persona a lei cara, che è stata un simbolo in tutta Italia. Ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram ufficiale per pubblicare una foto in compagnia della donna, passata a miglior vita. Un dolore immenso per lei e per milioni di italiani. In tantissimi hanno inondato la pagina social della conduttrice di ‘Domenica In’, che ha letto sicuramente con piacere tutti quei messaggi molto profondi e significativi.

Nel post pubblicato su Instagram, Mara Venier ha scritto un breve ma intenso messaggio: “Ciao Lina mia, anche tu te ne vai. RIP”. Non ce l’ha fatta probabilmente a scrivere troppe parole per salutare una vera e propria icona della nostra nazione, famosa a livello internazionale. Ma sono bastate queste poche parole a far venire i brividi ai seguaci della presentatrice Rai, anche loro affranti da questo lutto devastante. Andiamo a vedere più nello specifico quali sono stati i commenti degli utenti.





Mara Venier ha dato il suo addio alla regista Lina Wertmuller, morta all’età di 93 anni. Questi i messaggi dei seguaci della conduttrice tv: “Certi artisti diventano persone di famiglia che non dimenticheremo mai”, “Un’altra grandissima perdita, una donna di temperamento”, “Geniale, una grande donna, che possa riposare in pace”. E altri ancora: “Un mito, una vera icona del cinema”, “Buon viaggio Lina, ci lasci in eredità i tuoi grandi film”, “Un pezzo della storia del film italiano è volato in paradiso”.

Il vero nome di Lina Wertmüller era Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich. Nata proprio nella Capitale l’11 agosto del 1928, Lina era di origini aristocratiche e svizzere. Era sposata con Enrico Job. Considerata come una delle migliori registe, è stata ed è ancora un punto di riferimento per tante colleghe come Jane Campion e Isabella Rossellini.