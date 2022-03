“Ma perché così?”. Mara Venier, imbarazzo in diretta con la ospite vip: la ‘zia’ se l’è presa

Mara Venier, la frecciatina in diretta tv. L’appuntamento con Domenica In per molti italiani si è fatto più interessante che mai, quando a fare il suo ingresso nello studio televisivo è stata Serena Autieri. Un’ospitata che ha steso anche un velo di imbarazzo in seguito al botta e risposta avvenuto davanti alle telecamere. E a notarlo sono stati proprio gli utenti.

“Ci vediamo tra pochissimo, sto venendo da te, Zia Mara”, queste le parole con cui l’ospite Serena Autieri ha omaggiato l’invito ricevuto da Domenica In. Ma le aspettative sembrano essere state deluse non appena Serena Autieri ha messo piede nello studio televisivo: “Ma per fare una intervista con te devo venire alle due?”, ha domandato Autieri a Mara Venier.

“Ah, andiamo subito qui?”, ha domandato Serena quando è stata invitata ad avvicinarsi all’asta del microfono per eseguire un brano. La “precisazione” sottolineata dalla Autieri sembra essersi risolta con un sorriso non appena Mara Venier ha provato a rimediare al gelo. La conduttrice infatti ha fatto notare alla sua ospite che il periodo è complicato anche per quanto riguarda le messe in onda, che spesso devono dare la precedenza agli aggiornamenti trasmessi dalla guerra in Ucraina.





“Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente [la scaletta, ndr]” – ha replicato Mara Venier, che ha poi continuato: “Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro. No?“ e la risposta della Autieri: “Assolutamente”.

Non appena concluso il botta e risposta, Serena Autieri ha avuto modo di esibirsi in “Roma nun fa la stupida stasera”, note che caratterizzeranno il prossimo spettacolo “Rugantino” che la vedrà come protagonista. In ogni caso, resta un dilemma: ma l’intervista a Serena Autieri è saltata o non era per nulla prevista? Il pubblico non ha avuto modo di capirlo.