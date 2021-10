Sconfitta da Maria De Filippi domenica, Mara Venier ha ben altro a cui pensare. La conduttrice infatti ha tuonato sui social chiudendo una volta per tutte le voci su alcuni presunti investimenti. Sui social la popolare conduttrice Rai ha denunciato l’accaduto, invitando i suoi follower a non credere a quanto raccontato in un articolo postato a corredo del suo messaggio. Una pratica non nuova e ha coinvolto molti personaggi del mondo dello spettacolo.



Almeno dal 2017 infatti personaggi famosi, in Italia e nel mondo, trovano i loro volti su siti e banner pubblicitari tutti uguali, sempre associati a miracolosi “robot degli investimenti in bitcoin” in grado di far diventare milionario anche un novellino del trading. Un’opportunità di cui approfittare al più presto, “prima che le grandi banche la blocchino per sempre”, è l’invito standard dei vari vip (tutti accomunati dal «parlare senza peli sulla lingua», recitano sempre i messaggi pubblicitari).



Un messaggio, di tenore leggermente diverso, che ha raggiunto anche Mara Venier. “Mara Venier ha depositato 250 € e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto” si legge nell’immagine che affianca il volto della timoniera di Domenica In a quello di Damiano David dei Måneskin.







Durissimo il commento della diretta interessata: “Tutto falso, mai fatto investimenti Bitcoin, mai intervistato Monica Bellucci o Damiano, mai parlato di investimenti. Siete fuori di testa”, ha scritto Mara con l’hashtag #attentialletruffe, supportata dai tanti che sono intervenuti sulla questione con un pensiero. Tra loro anche Alberto Matano: “É successo anche a me fai bene a denunciare!”.



Mara Venier non è rimasta quindi in silenzio. E del resto non è tipo da farlo. Dimostrazione fu la bufala della morte del marito di Nicola Carraro che la mandò su tutte le furie. La conduttrice raccontò tutta la Vita in Diretta di Alberto Matano, sempre più erede naturale di Mara che ha fatto sapere lascerà Domenica In a fine stagione. “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara…”.