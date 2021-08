Lo avevamo annunciato a maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Mara Adriani aveva fatto sapere su Instagram di essere incinta. E aveva aggiunto: “Non vedo l’ora”. Capace di dividere e far discutere, nella sua esperienza in tv si era fatta apprezzare anche per le sue caratteristiche umane. Un’edizione turbolenta, quella numero 10 alla quale ha partecipato. Per festeggiare il decennale del reality, Mediaset aveva infatti deciso di anticipare per la prima volta di qualche mese, la messa in onda del programma e di prolungarlo di alcune settimane.

Un’edizione monstre, insomma. Oggi Mara ha abbandonato il mondo dello spettacolo e fa tutta un’altra vita. Prima era emigrata a Londa, poi con la Brexit ha preferito tornare a Roma per crescere il proprio figlio con l’amato Fabio. Con una foto con il pancione Mara aveva fatto sapere di essere in dolce attesa. Nessun riferimento al sesso del bebè né tanto meno al suo nome. Qualche settimana fa è arrivato un altro post con cui l’ex gieffina ha condiviso come stava proseguendo la gravidanza.

Ora, finalmente, il bimbo è venuto alla luce. Mara Adriani lo fa sapere sempre sui social con un post in cui si vede il neonato che riposa beatamente. Tutto bene, insomma, il parto è filato liscio senza problemi. E mamma Mara scrive semplicemente: “🥰🥰🥰my sweet baby…🦶🏽🤱🏽#incrediblelove #inlove❤️ #Abramo”. Proprio Abramo è il nome del piccolo. Che gioia!





Dunque l’ex concorrente del Grande Fratello numero 10 Mara Adriani è diventata mamma per la prima volta. A 34 anni inizia una nuova vita e il suo stato d’animo non potrebbe essere migliore. Ne è passato di tempo dalla sua storia con Alberto Baiocco, concorrente del reality proveniente da Vasto, all’epoca 26enne. Un’intensa storia d’amore che è durata anche oltre la fine del GF.

Dopo diversi anni di assenza dal mondo della televisione Mara Adriani è tornata nel 2020 come ospite a Pomeriggio 5. Niente più capelli ricci, ma sempre bellissima e affascinante.