Manuela è uscita senza Stefano da Temptation Island 2021. Dopo un falò di fuoco, con tanto di schiaffi a quello che poi è diventato il suo ex fidanzato, è stata chiarissima: “Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme”.

E tra i due a Temptation Island 2021 è finita con un abbraccio. Poi entrambi hanno raggiunto i rispettivi tentatori. Ed entrambi ora li frequentano, come è emerso un mese dopo la fine delle riprese. Manuela, che aveva baciato con passione il single Luciano negli ultimi giorni trascorsi al villaggio, ha confermato a Filippo Bisciglia che si sono fidanzati. “Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, le parole di lei.

Manuela, la prima foto con Luciano dopo Temptation Island 2021

“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, ha detto Luciano mentre Manuela ha ribadito che non si aspettava le emozioni che sta provando accanto al suo tentatore.





Ora, dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temtpation Island 2021, tutti i protagonisti hanno potuto riaprire i propri canali social e, per la gioia di tutti i sostenitori di questa nuova coppia, è arrivata la prima foto di Manuela e Luciano. Lei l’ha messa come immagine del profilo. Profilo dove oggi non c’è nemmeno uno scatto con o di Stefano, il suo ex.

La prima foto social di coppia è in bianco e nero: Luciano stringe a sé Manuela che scatta dallo specchio. Ma anche lui si sta lasciando andare sempre di più e infatti tra le sue Storie di Instagram un video in cui è in auto e canta una canzone di Eros Ramazzotti che dedica proprio a Manuela. Che, oltre ad aver cambiato la foto profilo, condivide anche la romantica sorpresa fatta al suo nuovo uomo. Insomma,

le premesse che tra i due scoppi l’amore ci sono tutte.