I protagonisti di Temptation Island 2021 continuano a far parlare di loro anche a programma finito. Soprattutto quelli come Manuela Carriero, che dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Stefano Sirena al falò di confronto ha deciso di frequentare il single Luciano Punzo. Anche il suo ormai ex Stefano oggi si è rifatto una vita con la sua tentatrice, Federica Cleo, ma Manuela continua a essere bersaglio degli hater.

Ora l’accusano di aver partecipato al programma solo per vendetta nei confronti di Stefano, che in passato l’aveva tradito. Anche per recuperare la fiducia in questo rapporto i due avevano deciso di partecipare a Temptation Island 2021 ma per come poi è andata a finire si può dire che l’esperimento è fallito. Tornando a oggi e alle critiche rivolte a Manuela, questa volta lei ha deciso di difendersi. E lo ha fatto pubblicando i messaggi scambiati con la redazione.

Manuela, i messaggi con la redazione di Temptation Island 2021

“Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi. Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare”, ha dapprima ‘avvertito’ Manuela.





Poi, sempre tra le Storie di Instagram, ha condiviso anche un messaggio inviato alla redazione, dove spiegava agli autori che aveva bisogno di capire gli errori fatti anche da parte sua nei confronti di Stefano e viceversa. E spiega: “Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi”.

“Non credo di essere entrata per vendetta scrivendo queste cose – ha poi proseguito Manuela – Questo è solo per mettere in chiaro la mia posizione. Da donna innamorata ci ho sperato fino all’ultimo. E’ andata come doveva andare. Credo di essermi salvata da una vita di tradimenti e bugie”. Ma “non ho mai risposto a domande su di lui e mai lo farò. Mai nessuna frecciatina, ogni riferimento è puramente casuale. Ho preso la mia decisione, è un capitolo chiuso. Ma sentire parlare di vendetta mi pare eccessivo, volevo chiarire solo questo. Le parole fanno male. Sono contenta della scelta che ho preso. Col tempo dimenticherò questa esperienza che mi ha aiutata a crescere”.