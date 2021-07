Per Manuela Carriero Temptation Island 2021 ha portato una nuova relazione. Tutto finito con Stefano Sirena, il fidanzato che aveva convinto a partecipare al programma per ritrovare la fiducia: oggi è felicemente fidanzata con Luciano Punzo. Dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2021 tutti i protagonisti hanno riaperto i propri canali social ed è lì che è arrivata la prima foto di coppia con Luciano.

Ma non solo. L’ormai ex single di Temptation Island ha condiviso con i suoi fan anche la romantica sorpresa che Manuela gli ha fatto quando si sono rivisti a Napoli: “Ricordo ancora l’emozione di quel momento. La mia prima sorpresa ricevuta”, la didascalia del post. Una sorpresa che Luciano Punzo aveva anticipato senza nascondere l’emozione durante l’ultima puntata del reality a Filippo Bisciglia.

La sorpresa di Manuela a Luciano dopo Temptation Island 2021

“A Napoli abbiamo preso un albergo e ci siamo rivisti – le parole di Luciano a Temptation Island 2021 Un mese dopo – Abbiamo passato tre giorni insieme. E poi mi ha fatto una sorpresa bellissima. Arriviamo in albergo e lei mi dice: ‘Lu, devi stare un attimo fuori dalla camera per un po’. Poi mi ha mandato un messaggio: ‘Ok, puoi entrare’. Io entro nella camera”.







“Appena entro è tutto spento, ci sono le candele e i petali di rosa per terra con un percorso. Faccio questo percorso, vedo questo letto pieno di petali e sul bordo del letto tanti palloncini. Cerco lei, ma non la trovo. Era nascosta in bagno che mi spiava. Su ogni palloncino c’era scritta una frase. ‘Sorridi’, ‘Io credo in te’, ‘Ci sarò’: tutte le frasi che io dicevo a Manuela”, aveva concluso Luciano.





Ora con un post su Instagram Luciano ha mostrato i dettagli della sorpresa di Manuela. Nel video lui entra in stanza sulle note di Dancing di Elisa. Sul pavimento, petali di rosa e candele segnano un percorso che arriva in camera da letto. Poi sul letto palloncini con scritto “Ti desidero tanto/ Sei mio…/ Sei una meraviglia/ Sorrisi/ Ci sarò/ Amo i tuoi occhi/ Il mio inizio sei tu/ Amore/ Ho scelto te/ Ti adoro/ Io credo in te/”. Boom di like.