La quarta puntata di Temptation Island si è articolata tra la complessa storia tra Floriana Angelica e Federico Rasa, finita poi nel peggiore dei modi. La ragazza ha visto il fidanzato (ormai ex) sempre più vicino alla tentatrice Vincenza ed ha richiesto un falò di confronto immediato, ma Federico ha rifiutato.

Alla seconda richiesta di falò immediato cercata da Floriana, Federico invece è andato. E non son bastate le sue lacrime a convincere la sua bella che fosse sbagliato lasciarsi. Floriana Angelica, con la testa alta e i passi lunghi e ben distesi, ha scelto di uscire single dal programma.

Anche se Bisciglia ha lasciato intuire che nella prossima quinta puntata di Temptation Island qualcos’altro tra Floriana e Federico succederà. Insomma, una quarta puntata intensa e piena di cambi di direzione. Un capitolo che si chiude (Flo e Fede) e un altro che non accenna a frenare, Manuela e Stefano: la coppia ha raggiunto livelli di ‘tossicità’ davvero clamorosi.





Manuela e Stefano da anni sono preda di un un continuo vortice di accuse gravi e cattiverie corrosive reciproche. Nella quinta puntata Manuela bacerà il single Luciano. “Si è baciata con lui”, sbotta iracondo Stefano. La relazione va sempre più a fondo e pensare possa avvenire un lieto fine è alquanto difficile.

Ecco come invece Federico ha provato a scagionare il suo modo di fare: “Non ho provato attrazione per nessuno te lo giuro su mia madre. Quella non mi piaceva, mi è servita solo per capire cosa provavo te. Mi stai facendo piangere, nessuno mi ha mai visto prima così. Ti assicuro che avevo 12 belle ragazze nel villaggio e pensavo a te“.