È stato uno dei concorrenti più annunciati, attesi e alla fine ‘goduti’. Il suo nome è stato accostato al Grande Fratello Vip 6 fin dalle prime battute e subito ha attratto l’attenzione e l’interesse di tanti. Poi la storia con Lulù Selassié, ormai uno sbiadito ricordo stando a sentire proprio lui. Parliamo di Manuel Bortuzzo che nelle ultime ore sta facendo preoccupare un po’ i suoi fan.

Dopo aver sbattuto la porta in faccia alla principessina che continuava a chiedere le sue attenzioni, Manuel ha parlato di un problema di salute che lo sta facendo preoccupare. C’è già chi parla di possibile ritiro per il nuotatore che ha ammesso che c’è qualcosa non va. Pare che la ‘confessione’ sia stata fatta ad un amico urlando dal giardino della Casa la sera di giovedì 14 ottobre. Poi quando Lulù ha chiesto a Manuel se fosse stato felice di aver parlato con una persona cara, il 22enne triestino ha risposto: “Sì, ma tanto mi sa che lo raggiungo presto”.

Una frase che sta preoccupando parecchio gli ammiratori e le ammiratrici di Manuel Bortuzzo, protagonista assoluto in questo GF Vip. A quanto pare nelle prossime ore ci sarà un consulto tra il suo medico e quello del cast per decidere se potrà rimanere nella Casa o dovrà abbandonare. Intanto, però, c’è una piacevole sorpresa proprio per l’ex nuotatore. Questa sera, venerdì 15 ottobre, a partire dalle 21 e 40 Alfonso Signorini promette una diretta scoppiettante con tante emozioni in arrivo.





Dopo la visita di papà Franco e la lettera dell’ex Federica per Manuel Bortuzzo si avvicina il momento di un’altra piacevole sorpresa. Riceverà infatti la visita dei due campioni di nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Vere leggende che Manuel conosce bene, il nuoto è stata la sua grande passione prima dell’incidente. Il promettente nuotatore, cresciuto nel team Veneto e tesserato con la società Aurelio Nuoto di Roma, sognava le Olimpiadi. Sogno poi interrotto, o forse semplicemente messo in stand by. Manuel Bortuzzo infatti non si arrende ed è tornato ad allenarsi. Con la speranza di tornare a camminare.

Dunque Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini porteranno a Manuel Bortuzzo un po’ di conforto dopo la brutta notizia delle sue non buone condizioni di salute. Forse si risolverà tutto per il meglio ma intanto il GF Vip rischia di perdere uno dei concorrenti dati per possibili vincenti. E sì che fino ad ora l’ex nuotatore non aveva deluso il pubblico. Forse ha deluso qualcun altro, o altra, della Casa…