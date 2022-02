Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip 6 e lunedì 24 gennaio ha abbandonato la casa lasciando i suoi coinquilini in lacrime. “In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso”.

“Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”, ha detto Manuel Bortuzzo prima di lasciare la casa. In lacrime la fidanzata Lulù Selassiè, che per conquistare il nuotatore ha superato non pochi ostacoli Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, fatto di allontanamenti e tante lacrime, poi sbocciato in un grande amore.

Manuel Bortuzzo, fuori dal GF Vip 6 il gesto per Lulù

Dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo, Lulù ha scoperto che anche il fidanzato le aveva lasciato una lettera, ma non sa che fuori l’ex concorrente del GF Vip 6 continua a mandarle messaggi e compiere gesti per lei, come il tatuaggio che le ha dedicato. Un bellissimo e importante gesto d’amore: “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui. – ha spiegato a Casa Chi – L’altro tatuaggio dice ‘Cambiamenti’, che indica tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, belli o brutti è indifferente”.





E ancora: “È cambiata quando capisci di avere davanti una persona che ha quella voglia e quella sensibilità per sentire ad ascoltarlo il tuo dolore. – ha spiegato Manuel Bortuzzo – Quando hai delle incomprensioni dentro, non vuoi mai lasciarle andare nelle mani degli altri, hai sempre paura di ricevere una delusione da chi hai davanti, magari che questo sia trattato con superficialità. Quando trovi però persone come Aldo Montano e Lulù capisci che puoi condividerlo”.

Anche Lulù non vede l’ora di rivedere il suo Manuel e nella casa continua a mandargli messaggi e a parlare di lui con gli altri inquilini della casa. “Mi manca tanto Manu… Guarda, tra due settimane è San Valentino, quindi non questo lunedì ma il prossimo. Io spero che viene! Lui mi ha detto che per me la quarantena se la fa, l’ha detto… Lo spero! Ho veramente bisogno di lui”, ha rivelato la principessa a Giucas Casella.