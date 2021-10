Manuel Bortuzzo continua a far parlare di sé al GF Vip 6. Intanto perché negli ultimi giorni ha aperto uno spiraglio con Lulù Selassié. Dopo una lunga serie di tira e molla il nuotatore si era distaccato dalla principessa, ma poi in una conversazione privata in giardino ha ammesso con lei che la porta è ancora “aperta” tra loro.

Non sappiamo come si evolverà questa situazione, ma nelle ultime ore un’altra confessione del vippone ha mandato in tilt spettatori e anche inquilini della Casa. Soprattutto Sophie Codegoni, che è rimasta letteralmente senza parole quando l’ha saputo. Un passo indietro: quest’anno il GF Vip 6 ha dato la possibilità al pubblico di fare delle domande ai concorrenti. Che quindi ogni settimana entrano a coppie nella cosiddetta social room per soddisfare la curiosità dei fan. Mercoledì è toccato a Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, che per la cronaca sono diventati molto amici al reality show di Canale 5.

Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge, “un interesse c’è”

Al campione toscano i telespettatori hanno chiesto quale tra le donne della Casa lo avrebbe intrigato di più se fosse stato single ma lui non si è lasciato sfuggire nulla, nemmeno un nome. “Non saprei rispondere, non c’ho mai pensato. Quindi per adesso nessuna, perché dovrei pensarci. Magari ci penso e ve lo dirò in futuro”, ha detto. Manuel Bortuzzo si è invece decisamente più esposto.





Una ragazza voleva sapere se Manuel Bortuzzo avesse un interesse per Soleil Sorge e lui: “Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei”.

Più tardi Aldo Montano ha svelato tutto a Sophie Codegoni: “Hanno chiesto a Manuel Bortuzzo se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Poi ha raccontato che aveva fatto degli incubi in cui la faceva fuori e si era quasi sentito in colpa. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po’ più di … ma senza troppi secondi fini”. Il racconto dello sportivo sulla risposta di Manuel Bortuzzo ha spiazzato Sophie e anche parte del pubblico.