Manuel Bortuzzo, inquilini e pubblico del GF Vip 6 ora sono preoccupati. Il nuotatore del resto è uno dei grandi protagonisti di questa edizione e infatti da quando il reality di Alfonso Signorini è cominciato, si è parlato tanto di lui, della sua situazione, dei messaggi importanti che vuole mandare ai telespettatori e anche della tormentata frequentazione intrapresa nella Casa con Lulù Selassié. Che a proposito sembra proprio non volersi arrendere nonostante Manuel Bortuzzo le abbia spiegato a chiare lettere di non voler continuare questa loro storia al GF Vip 6.

Anche nelle scorse ore la principessa si è avvicinata al nuotatore e chiesto un contatto fisico con le lacrime agli occhi. Ma lui non si è scomposto, anzi: “Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone… Questa cosa non mi appartiene”.

Manuel Bortuzzo parla di ritiro per un problema di salute

Ma ora c’è una situazione ben più urgente da capire perché c’è il rischio che Manuel Bortuzzo lasci il GF Vip 6. Proprio così: il percorso del nuotatore al reality di Canale 5 potrebbe concludersi prima del previsto perché adesso, a un mese dall’ingresso dei vipponi nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ammette che qualcosa non va. E parla di ritiro dal GF Vip 6. Nel dettaglio, la sera del 14 ottobre scorso, è riuscito a comunicare con un amico urlando dal giardino della casa.





I due hanno parlato di qualcosa che preoccupa lo sportivo, un problema di salute che lo sta facendo riflettere circa il suo futuro nel programma. E infatti quando Lulù Selassié ha chiesto a Manuel Bortuzzo se fosse stato felice di sentire la voce di una persona a lui molto cara, il 22enne ha risposto: “Sì, ma tanto mi sa che lo raggiungo presto”. Poi ha confidato a lei e all’amico Alex Belli che nelle prossime ore il suo medico si confronterà con quello del GF Vip per capire se il problema è risolvibile oppure sarà costretto a lasciare la Casa.

Manuel Bortuzzo non lo dice apertamente ma pare che stia soffrendo di una cistite diventata ormai quasi cronica, visto che si è presentata per tre volte in un mese. Il nuotatore ha quindi spiegato agli altri che in passato ha dovuto sottoporsi a un’operazione perché il tutto rientrasse. “Non è normale che sia sempre uguale”, ha aggiunto. Bisognerà quindi aspettare la visita del medico e probabilmente si avranno notizie certe in puntata quando, dicono le anticipazioni, lo sportivo riceverà una sorpresa da parte degli amici e colleghi Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.