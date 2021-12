Grossi cambiamenti per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6. Fino a una settimana fa le cose in Casa erano decisamente opposte per lo sportivo: aveva chiuso con Lulù Selassié e inoltre era convinto di lasciare il reality show prima di Natale. Perché come comunicato dallo stesso Alfonso Signorini ai vipponi, anche quest’anno ci sarà un prolungamento. E mai così esteso: la data della finale del GF Vip 6 è fissata al 14 marzo 2022.

Dunque concorrenti a un bivio: mettere fine all’avventura nella Casa più spiata d’Italia prima di Natale, dunque alla scadenza del contratto, o restare e provare ad arrivare fino alla fine? La decisione spetta a loro e entro venerdì 17 dicembre 2021, giorno della seconda diretta settimanale, tutti dovranno comunicare le proprie intenzioni. Ad oggi, ma mancano all’appello diversi inquilini, l’unica ad aver lasciato è stata Francesca Cipriani.

Manuel Bortuzzo in lacrime per Aldo Montano

Francesca Cipriani ha salutato tutti lunedì scorso, in diretta. Personaggi come Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Miriana Trevisan e, appunto, Manuel Bortuzzo hanno invece deciso di rimanere al GF Vip 6. Ma come anticipavamo, quest’ultimo era convinto di lasciare il programma e l’aveva confidato anche al suo amico Aldo Montano.





“Sono con te anche in questo esco – aveva detto Manuel Bortuzzo al campione – Ti dirò che da una parte spero per te che ad aspettarti ci sia Olga, sarebbe davvero bello. Però dall’altra parte mi auguro di no, così vieni a dormire da me”. Ma probabilmente la storia con Lulù Selassié gli ha fatto cambiare idea. Idea che invece pare non aver cambiato Aldo, deciso a uscire. E lui ora è in crisi.

Ma non vi è ancora chiaro che Manuel è triste xche' esce Aldo?è tutto il giorno che piange…Lulu' non c entra nulla…#gfvip manuel December 13, 2021

Manuel inizia il suo piano di convincimento su Aldo 😂 #gfvip December 16, 2021



Giovedì sera, dunque a poche ore dalla diretta in cui Aldo Montano lascerà la Casa, Manuel Bortuzzo è scoppiato a piangere e poco dopo ha cercato di convincere il suo amico a restare. Gli ha anche rivelato di aver parlato di lui in confessionale: “Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere”. Ma difficile che riesca a convincerlo: Aldo vuole trascorrere le feste natalizie in famiglia.