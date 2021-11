Momenti di tensione nella casa del GF Vip, dove, durante la notte, Manuel Bortuzzo si è sentito male. Non ne fa notizia l’ufficio stampa del reality ma alcuni utenti su Twitter. Ma cosa è successo precisamente? Da quello che siamo riusciti a comprendere, durante la notte, Manuel si è sentito male e Aldo gli è stato affianco per tutto il tempo. Gli utenti social che hanno seguito la vicenda sospettano che la produzione abbia chiamato addirittura un medico. Come fanno ad esserne sicuri? Nessuna certezza, ma dopo tante edizioni è facilmente intuibile quando c’è qualcosa che bolle in pentola.

La regia infatti, in questi casi, si appresta a staccare e a togliere l’audio in pochi istanti: recandosi con gli occhi e le orecchie nelle altre stanze della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, per via di queste interruzioni continue, gli utenti non hanno potuto capire le reali condizioni di Manuel Bortuzzo. Naturalmente, i telespettatori più attenti sono giunti alla conclusione che Manuel sarebbe stato visitato da un medico, chiamato dalla produzione per stabilire le condizioni del giovane partecipante al reality.

Poco dopo anche gli altri ragazzi della Casa, tra cui Gianmaria e Nicola, si sono mostrati subito vicino a Manuel Bortuzzo che nel giro di qualche ora si è ripreso alla grande. Alla fine anche Aldo e Manuel sono tornati in stanza, dopo che, probabilmente, l’emergenza era rientrata. Non sappiamo cosa sia successo, ma leggendo i commenti e le sensazioni dei telespettatori, sembra che per un attimo si sia temuto il peggio per il giovane.





Manuel si è sentito male e pare abbiano chiamato il medico nel frattempo la gentaglia su Twitter " e ma fa schifo,prima se la bacia poi l'allontana è un cafone "

Avreste preferito che le vomitasse in bocca fatine e heaters di sta ceppa? Dovete purgarvi l anima! #gfvip Leggi anche... "Bellissima". Francesca Cipriani: via trucco, fronzoli e boccoli. Al GF Vip senza make-up è un'altra November 3, 2021

Nelle ore precedenti Manuel Bortuzzo ha dovuto subire la gelosia di Lulù Selassié nei confronti di Sophie Codegoni. La principessa etiope è stata infastidita dalla vicinanza tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e l’ex nuotatore. Ma quest’ultima ha ribadito: “Mai farei una cosa del genere!“. Qualche giorno dopo Lulù ha ascoltato senza volerlo una rivelazione di Alex Belli riguardante un piano di Fabrizio Corona.

Infatti l’attore ha rivelato: “Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato“. Quindi la Codegoni e Manuel Bortuzzo avrebbero dovuto avere una sorta di flirt nella Casa del Grande Fratello Vip. Sarà vero?