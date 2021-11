Ancora problemi per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6. Solo qualche giorno fa, a inizio settimana, il nuotatore non era stato bene e aveva fatto preoccupare subito Aldo Montano e Lulù Selassié, le persone a lui più vicine nella Casa. Ma anche il pubblico del reality show si è allarmato quando ha notato che la regia aveva staccato tutto.

Ma per fortuna, niente di grave: Manuel Bortuzzo sarebbe stato colpito da una brutta indigestione. Nel dettaglio, non ha digerito la lasagna cucinata dai suoi coinquilini e per questo sarebbe dovuto correre alla toilette, soccorso da Aldo Montano. Tutto, per fortuna, è rientrato nel giro di poche ore e lui è tornato in perfetta forma. Ma giovedì notte un altro malessere dopo l’aperitivo che, è evidente, per lui non si è concluso nel migliore dei modi.

Manuel Bortuzzo, un altro malore al GF Vip 6

Dopo cena, infatti, Manuel Bortuzzo ha cominciato ad accusare un fastidio e si è ritirato nella stanza privata che gli autori del GF Vip gli hanno messo a disposizione sin dal primo giorno. Dopo essersi assentato, il nuotatore è tornato in giardino e sempre all’amico Aldo Montano ha confessato di avere mal di pancia.





Lo sportivo si è poi confidato anche con Lulù Selassiè, alla quale ha raccontato di avere un malessere ancora una volta dovuto principalmente all’alimentazione che hanno in Casa. Manuel Bortuzzo è rientrato nella sua stanza per poi tornare in giardino dove è stato raggiunto dagli altri concorrenti che si sono preoccupati per lui.

Lulu dorme con Gian per star vicino a Manuel con Aldo, o ho capito male? #GFVIP November 5, 2021

Ma a quel punto e ancora una volta la regia ha staccato tutto, probabilmente per lasciare al nuotatore il tempo di riprendersi. Sui social la scena è stata commentatissima e c’è chi dà la colpa alla tensione in Casa tra Aldo Montano e Alex Belli e chi invece a dei veri e propri problemi di salute. Entrambi comunque, nonostante le incomprensioni tra loro, si sono mostrati in pensiero per Manuel. Ma questo atteggiamento della regia del GF Vip 6 che continua a staccare repentinamente le riprese sta confondendo molto il pubblico più social.