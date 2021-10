Manuel Bortuzzo è stato tra i grandi protagonisti della settima puntata del GF Vip 6. In questi ultimi giorni nella Casa il nuotatore ha vissuto dei momenti di sconforto e accusato anche qualche problema di salute, quindi la sorpresa di Alfonso Signorini in diretta, nella serata di lunedì 4 ottobre 2021. Ma prima, nella Mystery Room, una clip riassuntiva dello stato d’animo di Manuel Bortuzzo che ha commosso studio e pubblico da casa.

“Sono due anni che vedo gli altri divertirsi – le parole di Manuel Bortuzzo – Mi rendo conto che chi mi vuole bene mentre si sta divertendo ha il pensiero di dire: ‘Cavolo lì c’è Manuel che sta in disparte’. Ma io voglio fargli capire che sto bene lì. La felicità è un’altra cosa. Io magari non sorriderò mai più dentro. A ogni momento bello ci sarà sempre un pensiero negativo che mi riporta sempre alla realtà. Qualsiasi cosa bella succeda, forse non me la godrò mai come pensavo di potermela godere. Ho smesso di cercare la felicità. Piuttosto la serenità, che è quella cosa che con la giusta consapevolezza ti fa affrontare tutta la vita”.

Manuel Bortuzzo, la sorpresa in diretta

Parole, queste di Manuel Bortuzzo, che hanno lasciato il segno e dimostrano la sua grande maturità e forza. Ma c’è qualcuno che lo conosce molto bene che ha notato come in questi ultimi giorni qualcosa in lui stia cambiando: la sua ex fidanzata Federica. A quel punto Alfonso Signorini ha comunicato al vippone che la ragazza, presente tra l’altro in studio, ha voluto scrivergli una lettera e ha mandato in onda la clip.





Federica ha invitato Manuel Bortuzzo a ritrovare la serenità e la spensieratezza e l’ha incitato a divertirsi e a godersi ogni istante nella Casa del GF Vip 6. Questo perché non vede più in lui quella luce e quel ragazzo auto ironico che gli aveva fatto perdere la testa. Gli chiede, quindi, di non abbattersi e di viversi al massimo questa esperienza nella lettera. In realtà, Manuel Bortuzzo non sa che la sua ex fidanzata si trova proprio in quel momento in studio. Ma preferisce non avere una conversazione in diretta con lui, lasciandolo all’oscuro della sua presenza e di quella del suo migliore amico Andrea.

È vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/RqhPDze2um October 4, 2021

La reazione del gieffino alla sua lettera? È stato molto felice e dalla sua espressione si è vista una leggera commozione. “Abbiamo passato tantissimi momenti, brevi ma intensi. Siamo rimasti in buonissimi rapporti”, le sue parole mentre Federica si scioglieva in lacrime raccontando come hanno trascorso il giorno dell’anniversario di quel maledetto incidente: “Quel giorno ha deciso di passarlo con me e a mezzanotte abbiamo passato un momento nostro e speciale: si è messo i tutori e si è alzato in piedi”.