“Lo ha chiuso in bagno”. GF Vip 6, spunta un messaggio per Manuel: esplode tutta la gelosia di Lulù

Grande Fratello Vip 6, la prima scenata di gelosia? Sarà solo la prima di una lunga serie, perché forse se ne continueranno a vedere. A essere ‘conteso’ è proprio Manuel Bortuzzo e tra le due litiganti, il terzo forse deve ancora capire bene cosa abbia fatto scatenare la reazione tra le due inquiline della casa.

Se nominiamo Manuel Bortuzzo, non possiamo che pensare anche alla principessa Lulù, con la quale pare sia nato del tenero. Scambi di baci sotto le coperte, e il mattino ha l’oro in bocca, recita il detto. Eppure pare che Lulù inizi a tremare per la presenza di una rivale che non passa del tutto inosservata.

Si, perché può piacere o meno, ma Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne alle prese con il reality, non è certo una donna che non si lascia ammirare. Difficile restare del tutto impassibili quando passa lei, e infatti Lulù non sembra aver apprezzato per nulla la scena.





La scenata di gelosia non poteva che animare subito il dibattito tra gli utenti del popolo di Twitter: Bortuzzo ‘incastrato’ in una coppia? Sempre meglio, dunque, procedere a passi graduali e cauti. Forse in modo del tutto inconsapevole, il gieffino ha ben pensato di fare un massaggio alla bella e sensuale Sophie. E questo a Lulù non è per nulla piaciuto.

Capirai Lulù fa una scenata di gelosia dopo 10 giorni pensate dopo…

No ma a Manuel non piacerebbe Sophie è nono#gfvip September 25, 2021

D’altronde come tirarsi indietro davanti alla richiesta dalla compagna di avventura? Infatti è stata la stessa Codegoni a chiedere un massaggio ai Vip in casa forse per una contrattura. Stress da smaltire dopo la rottura con Matteo Ranieri, dunque una richiesta del tutto innocente. Peccato però che l’ex tronista non ha pensato di dover poi fare i conti con la principessa. Lulù in un primo momento non lo ha ammesso, ma davanti a Manuel impossibile non fare parlare il cuore.