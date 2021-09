Venerdì 17 settembre 2021 la seconda puntata del GF Vip 6. È previsto l’ingresso di altri vipponi. Sono 8 gli ultimi concorrenti del cast di questa edizione. Che prenderà ufficialmente avvio non appena Sophie Codegoni, Giucas Casella, Nicola Pisu, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Andrea Casalino, Samy Youssef e Davide Silvestri tireranno dietro di loro la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà.

Nel frattempo, da quando si sono riaccese le luci sul reality di Canale 5, i vipponi già in gioco di Alfonso Signorini si stanno ambientando e si stanno conoscendo e anche facendo conoscere dal pubblico perché non tutti sono così famosi. Alex Belli, al contrario, è un attore molto noto in queste ultime ore è schizzato in cima alla lista dei concorrenti preferiti. A sorpresa, perché da tanti era considerato antipatico, pieno di sé e troppo impostato.

Alex Belli, il gesto per Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Durante la serata del 16 settembre, Alex Belli è riuscito a emozionare e conquistare i telespettatori in quel momento collegati con la diretta h24 della Casa con un gesto bellissimo. È successo tutto quando la regia ha diffuso in giardino un po’ di musica e quasi tutti i vipponi hanno cominciato a ballare e a divertirsi.





A un certo punto, Alex Belli si è avvicinato a Manuel Bortuzzo e l’ha preso sulle spalle: insieme hanno ballato sulle note di “Bam bam twist” di Achille Lauro e anche tutti gli altri hanno partecipato battendo le mani a ritmo ed esultando per la bella “mossa” del coinquilino. Il video in questione ha fatto presto il giro della rete e ha conquistato tutti.

Moltissimi i complimenti ad Alex Belli per il gesto che ha fatto nei confronti di Manuel Bortuzzo, da un paio d’anni è costretto su una sedia a rotelle per una lesione midollare causata da un colpo di pistola arrivato per errore. Come “Che dolce”, “Un momento bellissimo”, “Bravo Alex”, “L’ho adorato, questa scena mi ha commossa”, “Alex sta dimostrando un grande cuore”, “Bellissimi, mi sono emozionata”, “Bravi, bella amicizia”, “Stupendi”, “Sembrava costruito, invece è una persona spontanea”.