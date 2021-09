La storia di Manuel Bortuzzo ha commosso tutti al Grande Fratello Vip. Qualche anno fa è rimasto per sbaglio vittima di una sparatoria e da allora non può più camminare: è rimasto sulla sedia a rotelle, ma non si è mai dato per vinto, mostrando carattere, determinazione e forza di volontà. Un esempio da seguire, per tutti coloro che vivono una situazione difficile come la sua. Ora il suo obiettivo è dimostrare che, nonostante la disabilità, riesce a condurre una vita assolutamente normale.

Nella Casa ha conosciuto Lulù Selassiè e tra i due è nata una bella complicità. C’è stato anche un bacio, ma Manuel Bortuzzo vuole andarci con i piedi di piombo e non vuole affrettare i tempi. L’ex nuotatore sta mostrando di volere i suoi spazi pur restando all’interno di una storia di coppia mentre Lulù vorrebbe stare sempre con lui. “Ne abbiamo parlato e le ho fatto capire che è nato tutto in modo naturale, ma io sono fatto così e quando poi diventa tanta roba bella a me serve tempo per ricalibrare tutto. Non voglio creare illusioni”.

Nelle ultime ore sta diventando virale un video che riguarda un momento di quotidianità all’interno della Casa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Si stavano scambiando qualche coccola in giardino ma, nel momento in cui la principessa si avvinghia alla camicia del nuotatore per riempirlo di baci, quest’ultimo la ferma dicendo: “Ti prego, no, questa camicia costa tantissimo”.





La camicia che in quel momento indossava l’ex nuotatore è firmata Etro, a fondo viola ma decorata con una cascata di fiori variopinti, ha le maniche lunghe e il colletto a punto. Qual è il suo prezzo? Sul web è sold-out ma i modelli arrivano a costare fino a 180 euro. Non è la prima volta che Manuel Bortuzzo ha puntato sulle griffe nella casa di Cinecittà, lo aveva già fatto durante il debutto con un sofisticato smoking di Giorgio Armani e in una delle puntate successive con una camicia davvero molto originale (notata anche da Alfonso Signorini).

“la camicia 🥶 costa 🥶 tantissimo 🥶🥶”



Lulù io aspetto solo il tuo momento go solo#GFVIP pic.twitter.com/oFTH1XmEAA September 28, 2021

Si tratta di un capo decorato con fulmini e saette in total pink su fondo nero, ha le maniche corte ed è firmato Prada. Anche in questo caso il prezzo non è propriamente economico, basti pensare al fatto che sul web è possibile trovarla a 750 euro. Pertanto Manuel Bortuzzo si candida a essere uno dei concorrenti più stilosi di questa edizione del Grande Fratello Vip.