Brutta notizia per tutti i fan di Manuel Bortuzzo. Il giovane infatti uscirà dalla casa del GF Vip. Manuel è senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale, tuttavia il giovane è costretto ad abbandonare il reality per motivi di salute. Franco Bortuzzo, il papà, spiega: “Manuel è dimagrito 6, 7 chili”. Il padre di Manuel rassicura che non dovrà pagare nessuna penale, nonostante abbandoni il programma prematuramente. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute – spiega Franco Bortuzzo – Manuel è dimagrito troppo”.

Lo stesso ragazzo, la notizia ai suoi compagni di avventura, l’aveva già data poco prima di Capodanno: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no”. A restarci di sasso tutti, ma soprattutto Lulù. Manuel Bortuzzo è quindi deciso al 100% di lasciare la casa e a confermarlo ci pensa il padre: “Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio.

La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”. Da quello che racconta il papà di Manuel Bortuzzo quindi, il primo motivo è quello di rimettersi in forma, ma non è l’unico.





Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il padre di Manuel Bortuzzo ha fatto intendere che il nuotatore abbia iniziato a mostrare una certa insofferenza verso le dinamiche della casa, nelle quali non si sente più coinvolto. L’uomo ha raccontato: “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”, ha chiarito Franco Bortuzzo.

A pesare a Manuel, sono soprattutto i suoi punti di riferimento che sono venuti a mancare. Primo fra tutti il saluto dell’amico Aldo Montano: “Adesso che non c’è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa”.