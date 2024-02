Da finalista di Sanremo giovani 2022 con il brano Mille porte a big in gara a Sanremo 2024 con la canzone Spettacolare, Maninni è un cantautore italiano con la passione per la musica fin da quando era bambino, complice anche l’esperienza in un concerto degli U2 insieme al padre, grande fan della band rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976.

Il cantante Mannini non è un volto sconosciuto al pubblico televisivo italiano perché nel 2017 ha partecipato alla sedicesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi – edizione vinta dal ballerino e compagno di Veronica Peparini Andreas Müller – come cantautore. Maninni ha studiato canto ma anche qualche strumento come la chitarra, il pianoforte e la batteria. Come raccontato dallo stesso artista, scrive e interpreta canzoni perché “qualcuno le doveva pur cantare”.





Chi è Maninni, cantante: anni, altezza, peso, nome vero, Amici, Sanremo 2024

“Io suono la chitarra, il pianoforte e strimpello la batteria e il basso, più il basso che la batteria – ha raccontato Mannini alle telecamere di RaiPlay – anche se lo strumento che preferisco di più suonare, perché siamo legati da una certa affinità e da una certa storia, è ovviamente la chitarra: ho iniziato a suonare e a scoprire la musica dalla chitarra”.

