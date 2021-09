Esce fuori finalmente la verità sull’astio nato tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo. Ed è la prima ad aver rivelato aspetti inediti, che dunque non erano mai stati svelati finora. Già nei giorni scorsi la nuova concorrente del ‘GF Vip 6’ aveva fatto una dichiarazione pungente nei confronti della conduttrice televisiva, proprio nel video di presentazione del reality show di Alfonso Signorini. E ora ha aggiunto altri particolari decisamente più succulenti e per certi versi inaspettati.

Durante la sua intervista rilasciata in esclusiva a ‘TvBlog’, Manila Nazzaro ha esordito così: “L’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina Balivo abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica quella che ha vinto Miss Italia senza neanche fare il mio nome”.

Successivamente Manila Nazzaro ha voluto aggiungere: “Ha anche detto che ho vinto il concorso, ma che lei ha lavorato di più arrivando terza. E questo è accaduto una decina di volte. So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate, è accaduto anche a Vieni da me. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo?”. Secondo la Balivo, Manila non l’avrebbe salutata in una puntata di ‘Porta a Porta’ e sarebbe nata l’antipatia.





Manila Nazzaro ha anche detto che difficilmente potrebbe esserci un contatto grazie al ‘GF Vip 6’, anche se “potrebbe spiegare perché ha sempre sminuito il mio lavoro”. In generale ci sono due episodi con Caterina Balivo non eccezionali: a Miss Italia 2019 la Balivo non avrebbe nominato Manila e nel 1999, anno del successo della Nazzaro, pare che Caterina abbia riferito una frase pungente: “C’era una più bella di Manila, ma il successo lo si fa lo stesso anche non riuscendo a vincere”.

Questo quanto aveva affermato Manila Nazzaro su Caterina Balivo alcuni giorni fa: “hi non vorrei mai incontrare nella Casa? Caterina Balivo. Eh vabbè, le simpatie e le antipatie ci sono”. Dunque, ha confessato di non essere in buoni rapporti con la donna, che fortunatamente per lei non sarà nel reality show. Vedremo se questo argomento sarà tirato in ballo anche prossimamente.