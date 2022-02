Manila Nazzaro è ignara della polemica esplosa fuori dopo il messaggio social del compagno. Probabilmente nella nuova puntata del GF Vip di lunedì prossimo scoprirà che Lorenzo Amoruso ha scritto parole che suonano come un addio e chissà come reagirà. Sono sempre stati molto uniti e l’ex calciatore, che più volte l’ha sorpresa nella Casa, l’ha sempre difesa a spada tratta in questi mesi.

Ma mentre fuori non si parla d’altro, dentro il reality è scoppiato un nuovo caos che vede nel mirino proprio Manila Nazzaro. È successo tutto mentre lei stava facendo un massaggio a Davide Silvestri e scherzando ha imitato l’accento dei cinesi che sono arrivati da poco in Italia. Un’imitazione che ha fatto esplodere Barù.

Manila Nazzaro accusata da Barù

“Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche razzista. Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta – ha detto furioso a Manila Nazzaro – Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui. Ah no? E che cosa stai facendo allora? Che versi erano?”.





E ancora: “Ok, dici che non erano cose offensive, va bene se lo dici tu. Sei offensiva e magari un cinese lo vede così. Certo che ogni nazionalità ha la sua parlata e non fare il paragone con gli americani, perché uno statunitense ha tutte le possibilità qui nel nostro paese”. Manila Nazzaro è caduta dalle nuvole e ha spiegato che nell’imitare un accento non c’è nulla di male: lo fa anche con quello americano della sua amica Justine Mattera.

Manila:"fare battute sui cinesi è divertente"

Barù:"per me è razzista, è più offensivo di tutte le cose che dico io. Stai offendendo un'intera cultura"



INCOLLATE LE LABBRA DELLA DISHWASHER COL KUKIDENT PLS #gfvip #teamsoleil #solearmy pic.twitter.com/piqiX4EVLB January 30, 2022

Spiegatemi Barù che si indigna per Manila che imita i cinesi ma non dice nulla al suo caro amica Davide che imita in maniera veramente esagerata l’accento sudamericano di Delia #gfvip February 1, 2022

“Ma stai scherzando? Anzi, la cultura orientale nei massaggi è la numero uno. Io faccio i versi offensivi sui cinesi? Ma va dai! Mica sono versi offensivi ti prego smettila. Dove le vedi te queste cose? Perché dovrei offendere una parlata? Ho tantissimi amici cinesi a Roma, vivono qui, però hanno questa parlata specifica, è normale credo. Direi che è come gli americani che arrivano dagli Stati Uniti e anche a loro resta un accetto specifico. Ad esempio la mia amica Justine Mattera – ha concluso Manila Nazzaro – Mica prendo in giro gli americani che sono in Italia dai su”.