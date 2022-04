“Mer*** umane, malati”. Furiosa come non mai, Manila Nazzaro mostra le prove: ci sono le foto

Manila Nazzaro è tornata a parlaredel rapporto tra Jessica Selassié e Barù. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a ‘Radio Radio’, in cui ha parlato anche del successo della principessa etiope, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Lo avevo pronosticato il suo successo. Il coraggio in questo GF Vip è stato premiato e Jessica ha raccontato molte cose belle. Lei secondo me sbagliava a parlare della questione economica, secondo me noi del GF Vip siamo dei super eletti. C’erano dei personaggi che guadagnavano cifre incredibili, – ha raccontato – le dicevo di non buttare la vittoria solo sul discorso denaro”.





Manila Nazzaro, messaggi volgari e offese dai fan dei Jerù del GF Vip 6

L’ex Miss Italia ha avuto modo di parlare anche dei Jerù (la ‘coppa’ formata da Jessica e Barù): “Ci sentiamo ancora io e Jessica, non spessissimo ma ci sentiamo. Non lo so se ha ancora il pallino per Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti, non è mai esistita la coppia. A me Barù sta super simpatico, il rapporto tra me e lui è molto easy e lui è davvero simpatico. Un bellissimo acquisto del GF Vip. Infatti, – ha concluso Manila Nazzaro – è sempre stato rispettoso e disponibile, molto generoso. Al di là del pensiero di ciascuno, avevo già detto che i Jerù non esistono”.

La frase di Manila Nazzaro deve aver infastidito i fan della ‘coppia’ (che in realtà non è mai esistita) tanto che nelle ultime ore ha ricevuto diverse offese e minacce via social. È stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip a mostrare sui social i messaggi, dai toni decisamente pesanti e volgari, ricevuti dai cosiddetti Jerù.

“Cari Jerù sani… Cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? – ha scritto Manila Nazzaro mostrando le frasi volgari inviate da qualche fan della coppia formata da Jessica e Barù – Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo”.

