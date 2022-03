Il ‘GF Vip’ è ormai terminato da un paio di settimane, ma ancora oggi il pubblico cerca di capire cosa sia successo agli ex concorrenti una volta ritornati alla vita quotidiana. E a fare chiarezza nelle scorse ore è stata ad esempio Manila Nazzaro, che ha deciso di concedere un’intervista a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. inevitabilmente una delle domande poste dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi non poteva che riguardare Katia Ricciarelli. E l’ex Miss Italia ha spiegato tutto.

Intanto, dopo la finale Manila Nazzaro non si era vista con Soleil Sorge. Fino a qualche giorno fa quando si sono incontrate in occasione dell’ospitata a ‘Verissimo’ di cui sono state entrambe protagoniste. Risultato? Sia Soleil Sorge che Manila che sono apparse sui loro profili Instagram, in alcune Stories, mostrandosi serene e sorridenti. Insomma dopo tante liti tra Soleil Sorge e Manila era scoppiata la pace. E dire che solo pochi giorni fa Manila aveva lasciato intendere di non avere intenzione di riallacciare i legami.





Come ricorderete, inizialmente Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno avuto un rapporto speciale, infatti si era formato praticamente un trio di amiche di cui faceva parte anche Soleil. Poi il loro legame è peggiorato improvvisamente ed è stato impossibile rivedere le due come prima. Adesso che le telecamere si sono spente, in tanti si sono chiesti se le due abbiano avuto qualche confronto e se siano tornate amiche. Gliel’ha chiesto anche la Toffanin, ma la risposta ha deluso proprio tutti.

Purtroppo chi sperava in una riappacificazione post – ‘GF Vip’ è rimasto più che sorpreso. Infatti, Manila Nazzaro ha confessato nello studio di ‘Verissimo’ che non c’è nessun rapporto tra lei e la soprano: “Non ci siamo più risentite. Io e lei avevamo molte similitudini, ma lei ha poi avuto un’altra visione. Ridarei comunque tutto quello che ho dato a Katia e sono pronta a confrontarmi con lei, se dovessero esserci delle possibilità”. Quindi, la sua porta non è da considerarsi totalmente chiusa.

Katia Ricciarelli ha invece raccontato sul ‘GF Vip’: “La cosa che mi ha ferito di più è stata senza ombra di dubbio quando mi hanno dato della razzista. Perché non lo sono nel modo più assoluto. Non serve nemmeno che vi dica chi mi ha accusato di questa cosa perché lo sapete tutti. Io non posso accettare che mi si dica che sono razzista. Quella è una cosa che mi ha fatto male e ho anche pianto per questo”.

