Manila Nazzaro è tra i concorrenti più discussi degli ultimi giorni al GF Vip 6. “Colpa” di Lorenzo Amoruso, che con una Storia Instagram pubblicata durante la scorsa puntata ha agitato subito gli animi di questa coppia tanto amata. Il compagno della concorrente aveva scritto un lungo sfogo in cui faceva capire di volersi prendere una pausa dopo essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento nella Casa.

Poi, dopo giorni di silenzio, l’ex calciatore è tornato sui social e chiarito che “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila Nazzaro”. Inoltre nelle ultime ore è arrivata la sua sorpresa per San Valentino, dunque le cose sembrano essere tornate al loro posto.

Manila Nazzaro incolpa il coinquilino della puzza

Ma Manila Nazzaro non ha nemmeno avuto il tempo di emozionarsi per le rose e la lettera romantica del suo amore che in confessionale è arrivata un’altra sorpresa. Disgustosa questa volta. L’ex Miss Italia è infatti entrata nella famosa stanza della Casa per parlare con gli autori ma avrebbe trovato una puzza tremenda e insopportabile, tanto da non riuscire a rimanere dentro.





Prima di lei in confessionale era stato Barù, da qui l’accusa. Come riporta il sito Blasting News, durante il suo confessionale il nipote di Costantino della Gherardesca si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, al punto da renderlo inagibile per gli altri concorrenti. Ed è stata proprio la Nazzaro ad accorgersi di tutto, sbottando una volta uscita.

Manila Nazzaro ha detto chiaramente che c’era della puzza e che non era così prima che entrasse Barù: “No ragazzi, non puzzava prima per niente. Ora puzza da morire”. Ma non ha detto queste parole alle spalle di Barù: uno degli ultimi entrati al GF Vip 6 era infatti in cucina in quel momento. Ha sentito lo sfogo della coinquilina e cominciato a ridere sotto i baffi. Quindi è stato davvero lui a lasciare quell’odore insopportabile all’interno del confessionale?