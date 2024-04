Dolore immenso per il conduttore italiano, colpito da un lutto gravissimo in famiglia. A morire è stata la sua adorata mamma. L’annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 26 aprile sui suoi profili social, in particolare X e Instagram. Ha anche pubblicato la foto della persona scomparsa, che da adesso in poi le provocherà un vuoto che sarà impossibile da colmare. Non ce l’ha fatta a dire molto in questo momento.

Infatti, il conduttore italiano ha solamente comunicato ai suoi follower questo lutto che ha devastato la sua famiglia, ma per ora non se l’è sentito di dire molto né sulle cause del decesso né sulle considerazioni personali. Ma è facilmente immaginabile pensare che sia molto addolorato e che si voglia chiudere nel silenzio per vivere privatamente questa sofferenza.

Conduttore italiano colpito da un grave lutto: morta la mamma

Il conduttore italiano, in riferimento al lutto delle ultime ore, ha ricordato così il genitore: “Mamma Adriana ci ha lasciato“. E ha voluto aggiungere un bellissimo cuore rosso. Una delle prime ad intervenire è stata Simona Ventura: “L’ho conosciuta, una donna straordinaria. Ti abbraccio fortissimo”. E un’emoticon raffigurante le mani giunte in preghiera è stata postata anche da Alessia Fabiani.

A perdere la vita è stata la madre di Gene Gnocchi. Come ricordato dal sito Leggo, il cognome scelto da lui è stato ironico e questo fa comprendere che la sua famiglia è sempre stata caratterizzata dal divertimento e dall’allegria. La signora Adriana cucinava nella sua trattoria ed è nota per aver fatto molte ricette che poi insegnava a coloro che erano alle sue dipendenze. E tutti i suoi familiari, compresi i figli, la supportavano in questa attività.

Gene Gnocchi, 69 anni, è anche un noto comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, scrittore ed ex calciatore. In tv ha debuttato al Maurizio Costanzo Show. Dal 2020 al 2023 ha lavorato a Quarta Repubblica e dall’ottobre dell’anno scorso è ospite di Citofonare Rai2 di Simona Ventura e Paola Perego.