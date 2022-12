Malore in diretta per il giornalista tv. Momenti di grande paura durante la partita del campionato dell’NBA degli Atlanta Hawks di lunedì sera, quando Bob Rathbun, ex giocatore, conduttore e commentatore tv, è crollato sulla sedia mentre commentava il pre partita insieme al collega Dominique Wilkins.

Il commentatore televisivo si trovava in diretta per commentare la partita del campionato NBA tra gli Atlanta Hawks e l’Oklahoma City Thunder, quando ha iniziato ad avere le convulsioni per poi accasciarsi sulla sedia. Poco dopo il collega si è accorto di quanto stava succedendo accanto a lui e le immagini si sono spostate sul campo di gioco per permettere ai soccorsi di intervenire immediatamente.

Le immagini sono state poi spostate sul campo di gara e Bob Rathbun è stato immediatamente soccorso e subito trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è stato ricoverato per le cure e gli esami. Molta preoccupazione sui social, dove i telespettatori hanno chiesto informazioni sullo stato di salute del famoso commentatore tv.

La mattina seguente è arrivato il comunicato stampa della società degli Atlanta Hawks: “A partire da questa mattina, tutti i test sono stati molto favorevoli e Bob Rathbun è di ottimo umore. Al termine dei test rimanenti, prevede di essere dimesso dall’ospedale più tardi oggi. La salute di Bob è di grande importanza per Bally Sports e gli Atlanta Hawks e tornerà alla cabina di trasmissione solo dopo che sarà completamente guarito”.

Secondo una dichiarazione ottenuta dal New York Post lunedì sera, gli Atlanta Hawks hanno spiegato che Bob Rathbun si è sentito male a causa della disidratazione. “Prima della partita di stasera contro l’Oklahoma City Thunder, l’annunciatore ha perso brevemente conoscenza in campo”, si legge nella nota. I medici sul posto hanno curato rapidamente per la disidratazione. È stabile, reattivo e diretto a Emory Midtown per ulteriori accertamenti”. Bob Rathbun è l’annunciatore degli Hawks dal 1996.