Grandissima preoccupazione all’interno di un programma. Una conduttrice, Elianis Garrido, ha avuto un malore in diretta tv e subito sono tutti corsi verso di lei per aiutarla, in quel momento molto difficile. La sua salute è peggiorata da un momento all’altro, quindi nessuno poteva immaginarsi di vedere una scena così angosciante. Come si evince dalle immagini che sono state anche pubblicate in rete, la giornalista ha prima messo le sue mani sul viso, a testimonianza di qualche sofferenza fisica, poi è stramazzata a terra.

Non è il primo episodio di questo genere, avvenuto negli ultimi mesi. Nelle scorse ore la conduttrice Elianis Garrido è quindi stata colta da un malore in diretta tv, mentre nel dicembre 2022 ad essersi sentito male era stato il presentatore Bob Rathbun. Il commentatore televisivo si trovava in diretta per commentare la partita del campionato NBA tra gli Atlanta Hawks e l’Oklahoma City Thunder, quando ha iniziato ad avere le convulsioni per poi accasciarsi sulla sedia. Ma per fortuna si era successivamente ripreso.

La conduttrice Elianis Garrido ha un malore in diretta tv

Entrando maggiormente nei dettagli del brutto fatto al quale hanno assistito tantissimi telespettatori, la conduttrice Elianis Garrido si trovava nella trasmissione Lo Sé Todo al Canale 1 della Colombia, quando ha avuto un malore terribile in piena diretta tv. Il co-conduttore Ariel Osorio si è accorto subito della gravità della situazione e ha mandato immediatamente la pubblicità. Si è avvicinato alla donna e l’ha aiutata, insieme agli altri collaborati del programma. Poi è stata trasferita in ospedale.

Proprio il collega della Garrido, che ha 35 anni, ha poi fatto il primo aggiornamento sullo stato di salute della conduttrice, riferendo di problemi di natura respiratoria: “Va tutto bene, Eli sta bene. Sta facendo alcuni controlli. Alla mamma di Eli volevo dire che non ti devi preoccupare, ti chiamerà presto”. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze e quindi la fase più delicata è stata superata. In seguito, sono uscite fuori delle indiscrezioni riguardanti alcune problematiche di salute, che lei aveva accusato nei giorni precedenti il mancamento improvviso.

During the live program of Lo Sé Todo Colombia this Thursday, the presenter Elianis Garrido suffered a "fainting"



This she posted on Twitter days before.



“A flu that has no name has hit me. But here we go Monday, let's see what this week brings us! ”, She wrote on her Twitte pic.twitter.com/xDGED1uF5B — David Ackerman (@DavidAck1345159) March 22, 2023

Pare che Elianis Garrido fosse stata colpita da una tosse molto forte nei giorni precedenti il malore, quindi potrebbe aver avuto una brutta influenza che l’ha debilitata fisicamente. E l’apice di questo malessere è stato raggiunto con la caduta in studio.