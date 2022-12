Maicol Berti e Giorgio Ronchini del GF 10 sono tornati sui social pubblicando una foto scattata pochi giorni fa accanto a una risalente all’epoca della partecipazione al reality show di Canale 5. La decima edizione del Grande Fratello è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 26 ottobre 2009 all’8 marzo 2010. È durata 134 giorni, ed è stata condotta per la quinta volta consecutiva da Alessia Marcuzzi, affiancata per la terza volta consecutiva dall’opinionista Alfonso Signorini, poi diventato conduttore dell’edizione vip.

La durata del GF 10 è stata di 134 giorni. Inoltre, per l’occasione, la grafica del logo ufficiale del programma è stata aggiornata, con colori più accesi e formato 16:9 e per la prima volta in Italia, i concorrenti hanno trascorso le festività del Natale e del Capodanno all’interno della casa.

Maicol Berti e Giorgio Ronchini del Grande Fratello 10 oggi

Tra i partecipanti di quella edizione i telespettatori ricorderanno sicuramente Maicol e Giorgio. I due hanno stretto una bella e profonda amicizia durante il periodo passato dentro la casa più spiata d’Italia e hanno continuato a frequentarsi anche fuori. In alcune occasioni Giorgio ha parlato della sua esperienza al GF 10 e di Maicol Berti.

“Se non ci fosse stato Maicol non mi sarei disintegrato il fegato dietro a lui. Non sarebbe stata però un’esperienza così bella“, aveva raccontato Giorgio Ronchini. Stessa stima e affetto per Berti, che nella casa aveva legato tantissimo con il compagno di avventura: “Io penso di essermi legato a Giorgio per un forte sentimento. Chiamatelo come volete, non credo fosse amore, ho trovato questa persona speciale e non volevo perderla. Lui è una bella persona, non voglio perderla“, aveva raccontato.

Ora, a 12 anni di distanza dalla messa in onda del GF 10, Micol e Giorgio sono tornati sui social con una foto che riprende una foto scattata all’epoca della loro partecipazione al reality show. Una reunion che ha fatto molto piacere ai follower di entrambi. “No vabbè, non ci credo, che bello vedervi insieme nonostante tutto questo tempo”, “Il vero Grande Fratello”, “Che meraviglia la vostra edizione!”, sono solo alcuni dei messaggi sotto al post pubblicato da Maicol Berti.