Ciro De Lollis è uno dei tre figli di Sandra Milo, l’attrice scomparsa il 29 gennaio 2024 nella sua casa di Roma. Ciro è diventato ‘famoso’ suo malgrado durante uno scherzo in diretta televisiva passato alla storia della tv italiana. Nel 1990 Sandra Milo era impegnata nella conduzione del programma L’amore è una cosa meravigliosa, quando è arrivata una chiamata in diretta che l’avvisava che il figlio Ciro era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

“Sandra, ma che ci fai lì? Ma non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo al San Giovanni? Ha avuto un incidente”, le parole della donna protagonista dello scherzo di cattivo gusto che si trovava dall’altra parte del telefono. Momenti di panico si susseguirono dopo la telefonata che poi si rivelò un terribile scherzo. “È grave, chi? Ciro? Ciro, Ciro…”, l’urlo in lacrime dell’attrice che lasciò subito lo studio cercando informazioni sul figlio, invocato ad alta voce mentre lasciava il programma che venne interrotto.

Addio a Sandra Milo, è morta a 90 anni





Sandra Milo, chi è il figlio Ciro: lo scherzo telefonico passato alla storia

La notizia si rivelò falsa, ma Sandra Milo ebbe un malore subito dopo, che appunto la portò a sospendere temporaneamente il programma. Le urla di Sandra Milo divennero sui media un tormentone e ancora oggi sui social è possibile trovare video e meme con l’ormai famoso scherzo telefonico, che ispirò anche il titolo di un’altra trasmissione televisiva satirica di Italia 1, “Ciro, il figlio di Target”, andata in onda alcuni anni dopo.

A seguito di un’indagine interna alla Rai si venne a conoscenza del nome dato dalla donna alle centraliniste del programma, Maria Ramondio, che però si rivelò essere un’identità falsa. Il numero telefono dal quale provenne la telefonata era associato all’utenza degli uffici Alemagna, in Via del Corso a Roma.

Unico figlio maschio di Sandra Milo, Ciro De Lollis è nato nel 1968 e si è sempre tenuto a debita distanza dal mondo dello spettacolo, per questo motivo non si hanno notizie sulla sua vita privata e sulla sua professione. Poche volte Ciro è comparso in televisione, come quella volta a Pomeriggio 5 in occasione del compleanno della madre. Sandra Milo ha avuto una relazione con Moris Ergas da cui è nata la figlia Deborah. A seguire, dalla relazione con Ottavio De Lollis, sono nati i due figli Ciro e Azzurra.

Ospite di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque‘ nel 2025, Sandra Milo si era presentata con il figlio Ciro e Flavio, il nipotino che all’epoca aveva sette mesi. “È la prima volta in tv di mio nipote – aveva detto nonna Sandra – e la cosa che più mi fa commuovere è vedere che mio figlio Ciro con lui è un padre davvero meraviglioso”.