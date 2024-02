Maria De Filippi ha iniziato con la voce rotta dall’emozione per la serata in ricordo di Maurizio Costanzo, andata in onda su Canale 5 al termine di Inter-Atletico Madrid. Prima di iniziare a condurre con Fabio Fazio, Maria De Filippi ha ricordato il marito con parole commoventi. La conduttrice è sempre stata molto riservata, ma in occasione della puntata in ricordo del marito ha fatto emozionare la platea e i suoi ospiti.

“Non ho mai voluto rilasciare interviste in questi mesi, me lo hanno chiesto, ma ho sempre avuto paura che con le parole si banalizzassero l’amore e il dolore. Non sono brava a dire le mie cose. Ho invitato i suoi amici qui stasera, le persone che hanno avuto un rapporto personale e professionale con lui. Sono certa sia contento oggi, parlo al presente perché penso che lui sia presente”, ha detto Maria De Filippi prima di invitare sul palco gli amici e i colleghi.





Maurizio Costanzo, la lettera di Luciana Litizzetto fa commuovere Maria De Filippi

“Ciao Maurizio, o Maury come ti chiamano qui, o Costanzo come ti chiamano gli italiani. Te ne sei andato da un anno e da allora la tv non è più la stessa. Qui è un po’ come il Louvre senza la Gioconda o Atene senza il Partenone o Sanremo senza Vessicchio. Certo, si va avanti, ma ti accorgi che manca qualcosa. Perché tu sei stato la televisione, più della parabola, del telecomando o del tubo catodico. Sei stato l’invenzione, quello che prima non c’era, in tv c’è un avanti C e un dopo C, dove C sta per Costanzo. E sei stato il talk show, l’alto e il basso che si mescolano, le vite della gente che diventano storia”, ha detto Luciana Littizzetto.

“Se la Rai con il maestro Manzi ci ha insegnato a leggere, tu ci hai insegnato cosa leggere, cosa ascoltare o vedere. Tu che hai aperto il sipario a un sacco di giovani comici dall’animo in tempesta che su questo palco sono riusciti a trovare la rotta. Tu ti accorgevi, ci scrutavi e sgamavi quella scintilla che avevamo dentro, anche se era così piccola che nemmeno noi la vedevamo. Hai dato una chance anche a me, una piccola comica torinese agli inizi”, le parole commoventi della comica.

“Te ne sei andato da un anno e da allora la Tv non è più la stessa” Le bellissime parole di Luciana Littizzetto in ricordo di Maurizio! #DedicatoaMaurizioCostanzo pic.twitter.com/ZjSl1p7JOB — Witty TV (@WittyTV) February 20, 2024

In platea tante persone commosse dal discorso di Luciana Littizzetto, grande amica di Maria De Filippi e Costanzo. Alla fine del discorso Maria De Filippi non è riuscita a trattenere l’emozione e in un raro slancio di affetto pubblico, ha preso la mano dell’amica e l’ha baciata. “Le parole scritte dalla Littizzetto sono state veramente bellissime”, “Una sola parola: commovente, brava Lucianina”, “Complimenti, questa lettera è meravigliosa”, sono i commenti pubblicati a correndo del video postato su X.