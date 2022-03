La sua morte è stata annunciata dalla sua amica e partner in tv e a teatro Sue Ryding. “È con grande tristezza che devo annunciare la morte di Maggie Fox, la mia compagna comica da 40 anni e co-direttore artistico. di LipService”, ha scritto sul sito web della compagnia teatrale.

“Maggie è morta ieri con la sua famiglia intorno a lei… Come potete immaginare ho il cuore spezzato”. Anche se non ha fornito dettagli specifici sulla causa della morte, l’attrice ha annunciato che il decesso è avvenuto a seguito di un incidente (non si sa di che tipo): “Siamo ancora tutti in uno stato di choc perché è stato molto improvviso a seguito di un incidente”.





Maggie Fox era conosciuta per aver interpretato Ruth Audsley, una vecchia amica di Hayley Cropper, in Coronation Street nel 2001 ed è tornata alla soap opera nel 2010 in Giuduce Travers. Nel 2002 e nel 2003 Meggie Fox ha interpretato Bilson – la governante dell’avvocato titolare di Damian Lewis, Soames Forsyte – nel popolare dramma in costume The Forsyte Saga.

La Fox è apparsa anche in un episodio del 2006 di Shameless nella scena del matrimonio di Frank e Sheila. Dopo aver abbandonato la recitazione in televisione ha doppiato il bibliotecario nel film Bob The Builder, ma qualche anno dopo è tornata sul piccolo schermo per la sua ultima apparizione, quando nel 2012 ha recitato nel film in costume The Making Of A Lady.

“Avevamo pianificato una nuova versione digitale di Chateau Ghoul che avevamo già filmato che sarà condivisa con voi nel corso dell’anno in memoria di Maggie, oltre ad alcuni eventi dal vivo che utilizzano l’enorme quantità di filmati digitali che fortunatamente abbiamo archiviato”, ha concluso l’attrice Sue Ryding nel post pubblicato sulla pagine della compagnia teatrale.