Made in Sud sta per tornare su Rai2. Dopo un anno di stop la messa in onda del programma è prevista tra marzo e aprile: si tratta di un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento. Nell’ultima edizione è stato condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta a cui faceva da spalla Biagio Izzo con le sue incursioni comiche. Il cast è stato impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci e da Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate.

Secondo le indiscrezioni lanciate da TV Blog, il programma doveva essere condotto anche per questa stagione da Stefano De Martino, ma non era stata scelta ancora la figura femminile. In pole ci sono Lorella Boccia e Flora Canto. La prima è stata lanciata da Maria De Filippi e di recente ha condotto Venus Club su Italia 1. La seconda sarebbe un’ottima alternativa dopo la partecipazione allo show del compagno Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei, ed è la padrona di casa del programma Fatto da mamma (e da papà).

In realtà le cose stanno cambiando in fretta. Ma non per quanto riguarda la figura femminile al timone di Made in Sud: sempre il portale TV Blog riferisce che Stefano De Martino non sarà alla guida delle nuove puntate. “Sarebbe stato lui attualmente impegnato in Stasera tutto è possibile – si legge – a chiedere e a ottenere di esserne esonerato, per poter prendere parte su Canale 5 al serale di Amici di Maria De Filippi, nei panni di giudice. Una mossa che, come comprensibile, non sarebbe stata particolarmente apprezzata dalla Rai”.





Infatti Amici 21 sta entrando sempre più nel vivo e si avvicina per gli allievi della scuola di Maria De Filippi il momento del serale, il punto più ambito della loro esperienza. Il serale andrà in onda da marzo e nel frattempo si studiano le possibili presenze per quanto riguarda il ruolo dei giudici. TV Blog riferisce che la conduttrice avrebbe scelto proprio Stefano De Martino. Tra i due c’è un grande rapporto di amicizia e complicità e l’approdo dell’ex ballerino nella giuria di Amici di Maria De Filippi serale 2022 appare come qualcosa di più che una semplice voce di corridoio.

Nel frattempo in Rai devono sostituire Stefano De Martino: prende corpo l’ipotesi che la figura femminile di Lorella Boccia possa essere la padrona di casa attorno a cui costruire l’intero programma, scrive TV Blog. Qualora si dovesse optare per la soluzione più tradizionale (ossia una coppia di conduttori) i nomi maschili in circolazione sono quelli di Sergio Friscia (che quest’anno ha debuttato alla conduzione di Striscia la notizia con Roberto Lipari) e di Pino Insegno rimasto senza programma su Rai2 dopo i tagli decisi da Viale Mazzini.