Maddalena Svevi è una dei tre ballerini rimasti ancora in gara ad Amici 22, insieme a Isobel Kinnear e al suo ex Mattia Zenzola. In queste ore il suo nome è molto in voga per via dell’indiscrezione, diffusa sabato da Dagospia, secondo cui due allievi della scuola avrebbero contratto il Coronavirus. Si pensava che sarebbe potuta slittare la semifinale prevista per sabato 6 maggio, la cui registrazione sarebbe dovuta avvenire giovedì 4 ma al momento non sono stati annunciati spostamenti.

Poi, dopo il flash, la voce sui nomi dei presunti contagiati: Maddalena Svevi, appunto, e Mattia Zenzola. Ma a quanto pare almeno quella su di lei è una voce non fondata anche perché poco dopo la mamma della ballerina ha smentito tutto. Lo riporta l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza su Instagram: “La mamma di Maddalena, attraverso un direct, smentisce il fatto che la figlia abbia preso il Covid! L’ha sentita in forma e felice del suo percorso”.

Maddalena Svevi di Amici 22, “il nuovo fidanzato”

Ma il nome della ballerina è balzato anche agli onori della cronaca rosa. Nel corso dell’ultima puntata del Serale andata in onda sabato scorso Maria De Filippi ha messo a tacere definitivamente i rumor circa un presunto flirt fra Angelina Mango e Wax. C’è solo una bella amicizia tra la cantante di Lorella Cuccarini e il giovane cantautore di Arisa.

Nelle ultime ore, invece, al centro del gossip c’è finita Maddalena Svevi che, com’è noto, ha avuto una breve storia con il collega Mattia Zenzola durante Amici 22. Beh, ora il cuore dell’allieva di Emanuel Lo sarebbe tornato a battere, sostiene Deianira Marzano, e ancora una volta per un ballerino.

“Pare che il cuore di Maddalena Svevi batta per Nicholas, tra l’altro un bellissimo ragazzo. Ballerino”. Stando a questa indiscrezione diffusa da Deianira Marzano su Instagram sarebbe fidanzata con il ballerino, già noto al mondo dello tv, Nicholas Borgogni. Ventuno anni, recentemente era nel corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci e in passato in quello di The Voice. Sarà vero questo gossip?