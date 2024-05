Ultima puntata di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, domenica 26 maggio alle 10.30 su Rai 2. Ospiti in studio Gabriele Cirilli, la signora Emma Coriandoli, regina indiscussa del gossip, l’amica della domenica Rossella Erra e ancora Mal, il cantante amato da tutte le generazioni. Domenico Marocchi ha inoltre svelato il backstage per raccontare al pubblico cosa accade e come si lavora dietro le quinte del programma.

Ospiti in studio anche Antonella Elia e il fidanzato Pietro delle Piane, Valeria Graci e Gene Gnocchi e il gioco della Band “Isola delle Rose”, momento in cui il pubblico a casa può cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”. A chiudere la puntata, come sempre, il signore delle stelle: Simon&TheStars col il suo oroscopo dedicato all’estate.

Citofonare Rai Due, la strana telefonata del concorrente Gerardo

Proprio durante il gioco, un telespettatore ha sorpreso le due conduttrici e il pubblico a casa. Una scena che ha divertito tutti e che sui social è stato commentato con ironia. Arrivata la telefonata, Simona e Paola hanno dato il benvenuto al concorrente che però le ha spiazzate così: “Sì ok, ma vai al sodo, andate al sodo. Vai al sodo, basta le chiacchiere, vai al sodo sulla canzone. Vuoi chiacchierare? E che ti devo dire?“.

Simona è scoppiata a ridere, mentre Paola Perego ha cercato di spiegare al concorrente di dover fare alcune domande prima del gioco. “Ma scusa Gerardo, ok, hai ragione. Un attimo Gerardo. A noi ci pagano anche per chiacchierare un po’, altrimenti dopo non ci danno i soldi alla fine. Comunque tu quindi vuoi andare al sodo? Non lo so, dimmi qualcosa. Tipo : come stai, come state, è bello vedervi, se ti piace il programma“, ha detto la conduttrice.

Il concorrente al telefono: "Vai al sodo, vai al sodo! Non fare chiacchiere, vai al sodo sulla canzone!" #citofonarerai2 pic.twitter.com/6V27bwh7re — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 26, 2024

A questo punto il concorrente Gerardo ha consigliato alle due conduttrici di andare al mare, cosa che ovviamente ha scatenato le risate di tutti: “Ma vai al mare, che stai facendo lì?”, ha detto l’uomo. “Io sto bene qui e insieme a Simone Ventura sto presentando l’ultima puntata di Citofonare Rai Due. Ti è piaciuto il programma, l’hai visto?”, ha risposto una incredula Paola Perego. Gerardo non ha desistito e ha proseguito: “Ma perché non ve ne andate al mare?“. “Siamo ancora qui per farvi compagnia. Poi da domani andremo anche noi al mare“, ha detto ancora Paola Perego tra le risate.