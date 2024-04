“Ma vai a fan…”. Belve, Alessandro Borghi lascia la Fagnani senza parole. Il colpo di frusta arriva dopo una domanda ben specifica della conduttrice del programma Rai. Il famoso attore, reso celebre da ruoli come quello di Rocco Siffredi nella serie Supersex o Le Otto Montagne, ma anche Suburra e Diavoli, si è lasciato andare ad una confessione a 360 gradi.

C’è da dire che Francesca Fagnani è stata come sempre temibile nell’affrontare determinati argomenti, mettendo di fatto alle strette anche Borghi. Tutto nasce quando ad un tratto, la giornalista moglie di Chicco Mentana chiede al famoso attore italiano chi mandare volentieri a quel paese. Ed è quei che Alessandro Borghi, a sorpresa, fa un nome e un cognome. Una novità per chi conosce l’attore, famoso per la sua pacatezza e la sua innata gentilezza.





“Ma vai a fan…”. Belve, Alessandro Borghi choc con la Fagnani

Borghi, che come dicevamo ultimamente ha interpretato Rocco Siffredi nella serie SuperSex, ha raccontato parecchio della sua vita privata. Ed è qui che Francesca Fagnani, con le sue domande assai pungenti, ha chiesto ad Alessandro Borghi: “A chi deve un grazie e chi un vai a quel paese?”. L’attore ci pensa un pochino poi parte e dice: “Il grazie che ho detto. No vabbè dico un grazie è può essere scontato, ma per me non lo è”. Ancora Borghi: “È per mio figlio, che mi sta veramente portando in un’altra dimensione”.

E ancora: “Un va a quel paese? Sempre a mio figlio perché mi fa piangere in continuazione. Uno vero?” Non lo so, a un regista, che si chiama Carmine Elia, che quando ero ragazzo mi ha detto che non avrei mai fatto l’attore perché non sapevo fare niente”. A questo punto Alessandro Borghi guarda dritto in camera e manda un bacio e un saluto all’ex regista di Mare Fuori, Carmine Elia. Un saluto che in tanti hanno tradotto come un bel “vattene a fan…!”.

scusate ma io sto volando borghi che manda a quel paese carmine elia sinceramente la mia cazzo di vita #Belve pic.twitter.com/cT4JJUA9Mj — conci_cappa SPOILER MAREFUORI4 (@KappaConci) April 9, 2024

Sempre l’attore ha confessato alla Fagnani di essere “ossessionato” dal sesso e che non esclude di certo una prima volta con un uomo. Anche quest’ultima una domanda sempre frequente per la Fagnani. Sempre nella stessa puntata erano ospiti Fedez e Francesca Cipriani. Quest’ultima ha parlato della chirurgia plastica, mentre il rapper milanese degli ultimi mesi: di Chiara Ferragni e tanto altro.

