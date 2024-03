Incredibile gaffe alla Rai, con un’attrice finita nel mirino del pubblico per qualcosa che ha detto durante una trasmissione. La sua parolaccia si è udita forte e chiaro, quindi i telespettatori sono apparsi abbastanza innervositi anche perché non è stato l’unico episodio di questi ultimi giorni. Ed è arrivata anche una presa di posizione dagli altri giornalisti.

Purtroppo questa gaffe alla Rai da parte dell’attrice è stata mandata in onda, nonostante probabilmente si potesse fare qualcosa in più per evitarla. Il video ovviamente è diventato virale sul web in poche ore, infatti sul social network X sono presenti le immagini della durata di una trentina di secondi che hanno iniziato a far discutere decine e decine di internauti.

Che gaffe alla Rai dall’attrice: “Ma vaff***”

Dunque, questa gaffe alla Rai da parte dell’attrice è stata commessa precisamente su RaiNews24, mentre era in corso la rubrica Pillole di Poesia. Questa donna stava leggendo La strada non presa di Robert Frost quando ha esclamato: “Affa***, scusate perché ho saltato una riga“. Probabilmente è stato trasmesso il video che andava eliminato, provocando questo errore madornale.

A dire la parolaccia è stata Luce Cardinale e a condannare l’episodio è stato Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana: “Tra poco più di 1 mese RaiNews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?”. Gli altri errori riguardavano la poesia E Dio mi fece donna, dove il corpo della donna è ritenuto “fabbrica di esseri umani” e del Televideo, il quale ha scritto che il film candidato Oscar Io capitano era dedicato alla tragedia della Costa Concordia.

Rai. Vere pillole di poesia. pic.twitter.com/tipSaAqwQp — Maurizio Musso (@MaurizioMusso) March 12, 2024

Luce Cardinale, 34 anni, è la nipote di Claudia Cardinale. Ha recitato in diversi film cinematografici come La freccia del tempo e Una gita a Roma, mentre in tv ha recitato a Il sorteggio e a I liceali 3.