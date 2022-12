“Ma ti sei vista?”. Roberta Di Padua umiliata in studio, il pubblico di UeD non ci sta: è rivolta

Ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne quella del 21 dicembre: il dating show va in vacanza e ritorna in onda il 9 gennaio 2023. pertanto saranno 18 giorni di stop per il programma di Maria De Filippi. Nel frattempo anche durante il periodo natalizio verranno registrate alcune puntate che andranno in onda successivamente. Come è stato confermato dal blogger Pugnaloni, nel mese di dicembre dovrebbero avere luogo tre nuovi appuntamenti: uno il 21, e uno doppio il 28 e 29.

E di conseguenza durante le vacanze di Natale circoleranno comunque gli spoiler e le anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultimo appuntamento dell’anno è arrivato in studio un nuovo cavaliere. Si tratta di Alessandro, 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma Galgani lo nota subito, ma Paola vuole lasciargli il numero. Poi arriva il momento del ballo e il cavaliere decide di ballare con Gemma Galgani. Ne nasce un siparietto divertente in studio.

Leggi anche: “E sti ca**i”. UeD, Maria De Filippi non regge e glielo dice in faccia. Il pubblico esplode





UeD, Gianni Sperti attacca Roberta Di Padua: “Mummia”

Successivamente Maria De Filippi chiede anche a Roberta Di Padua se è interessata a sua volta a conoscere meglio il nuovo cavaliere, dal momento che è stata insolitamente in silenzio tutto il tempo. E la dama, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto negativamente: “No, no…Mi spiace, ma io no…”. A quel punto ha preso subito la parola Gianni Sperti, il quale ha colto la balla al balzo per metterla in difficoltà: “Roberta figurati… Lei sta seduta lì ormai… Fa la mummia… Adesso è diventata lei la mummia al posto di Gemma…Non esce più con nessuno…”.

Tina Cipollari, invece, si schiera dalla parte di Roberta Di Padua e fa notare che probabilmente potrebbe non essere realmente interessata al nuovo cavaliere di Uomini e Donne, al contrario delle altre sue colleghe del parterre femminile: “Vabbè scusa, ma magari lei non è davvero interessata ad Alessandro…Potrebbe non piacergli…”. Gianni Sperti resta convinto di quello che pensa: “Si certo, come no…” Roberta, visibilmente stupita, ha invece ribadito a chiari lettere di non essere interessata: “E no…Che cos’è?”. Anche il pubblico di Uomini e Donne non gradito, con commenti non certo teneri nei confronti di Gianni.

Insomma l’ultima puntata di Uomini e Donne è stata all’insegna del divertimento. La sospensione di 18 giorni del programma rimanda al nuovo anno le scelte dei tronisti. Quindi chi si aspettava di veder cadere i petali rossi in studio resterà deluso e dovrà aspettare le nuove puntate a partire da lunedì 9 gennaio 2023 come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio su Canale 5.