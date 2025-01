Nella puntata del 13 gennaio 2025 del Grande Fratello, l’eliminazione di Helena Prestes ha avuto un impatto significativo su Zeudi Di Palma, con la quale aveva instaurato un legame speciale all’interno della Casa. Durante la loro permanenza nel reality, Zeudi e Helena hanno sviluppato un rapporto profondo, caratterizzato da momenti di complicità e sostegno reciproco. Nonostante alcune incomprensioni, come l’iniziale fastidio di Zeudi per la vicinanza tra Helena e Javier Martinez , le due hanno superato le divergenze, rafforzando il loro legame.

Dopo l’uscita di Helena, Zeudi ha mostrato segni di tristezza e riflessione. In una conversazione con Chiara, ha espresso fiducia nel futuro del loro rapporto al di fuori della Casa, indicando la volontà di continuare a coltivare l’amicizia nata durante il programma. Eppure, proprio in un recente confronto con gli altri, proprio Zeudi ha affermato delle cose che hanno fatto impazzire di rabbia alcuni fan della Prestes. Ma cosa è successo? Come riporta una utente su X, Zeudi sembra rinnegare quello che c’è stato tra loro due: “Ascoltate bene Zeudi, sta falsa che seguite cosa dice!”.





E ancora: “Lei non ha mai voluto niente di sentimentale con Hele e neanche un’amicizia lì dentro… forse fuori MA PARLA DI AMICIZIA. PER QUANTO MI RIGUARDa LA SCHIFO PROPRIO COME ESSERE UMANO DOPO TUTTO QUELLO CHE HA DETTO CONTRO LA NOSTRA HELENA”. Sotto a questo sfogo, a corredo di un video di circa 3 minuti, tanti i commenti sotto e quasi nessuno a favore di Zeudi Di Palma. “Falsa Zeudi. Ricordiamo, fu lei che quando il branco dette un respiro di ‘pace’ a helena si affrettò a riaizzarle tutte contro di lei, così le vipere si scagliarono contro hele nelle nomination nella famosa serata dello sbrocco e così via… Z ha influito “sotto traccia” molto..”, scrive Manuel.

“Passerà anche questa in sordina come tutte le altre cose che ha detto Zeudi, specialmente quando Helena non era presente (perché davanti era tutta un gni gli gni). Per loro non conta nulla, conta solo la ship no matter what”, afferma invece Francesca Lica sempre su X. Brontola invece insinua il dubbio a tutti: “Non vi sembra tutto strano lei dice così, javier dice altrettanto parlando con Chiara secondo me gli autori stanno preparando la clip x giovedi coinvolgendo Helena x odiens.. giovedì TV spenta xchè queste cose non sono giuste e sono di basso livello”.

Ascoltate bene #zelena sta falsa che seguite cosa dice !! Lei non ha mai voluto niente di sentimentale con Hele e neanche un'amicizia lì dentro..forse fuori MA PARLA DI AMICIZIA . PER QUANTO MI RIGUARDa LA SCHIFO PROPRIO COME ESSERE UMANO DOPO TUTTO QUELLO CHE HA DETTO CONTRO LA… pic.twitter.com/p6rsw4cyds — Titty💫 (@Lara1492) January 14, 2025

Eppure in molti ricordano che poco prima dell’eliminazione, Zeudi ha voluto lasciare un ricordo tangibile a Helena, donandole un suo tailleur. Una volta fuori dalla Casa, Helena ha utilizzato i social per esprimere il suo sostegno a Zeudi. In un post su X, ha condiviso un momento di gioco tra Zeudi e Lorenzo Spolverato, commentando: “Però, certo, meglio non giocare con lei”, accompagnato dagli hashtag #forzaZeudi e #zelena.

