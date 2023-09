L’ultima volta che lo abbiamo visto sugli schermi era il 2021 mentre era impegnato in Honduras nell’edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione nella quale la produzione lo aveva fortemente voluto convinta che con il suo carattere avrebbe movimentato l’ambiente. Alla fine l’edizione venne vinta da Awed che si aggiudicò il montepremi di 100mila euro mentre lui fu costretto a lasciare l’edizione per un problema di salute. Nello specifico si era fatto male a una spalla durante l’ultima prova ricompensa.

Si stava dando da fare per ottenere cibo per sé e per i suoi compagni ma una volta uscito dall’acqua aveva accusato dolore. I medici hanno raccomandato riposo e braccio fermo per un certo periodo. E Addio Honduras. Da lì era scomparso fino a qualche giorno fa.





Paul Gascoigne incontro (e bacio) a sorpresa con il principe William

Quando è stato immortalato mentre abbraccia e bacia il principe William, erede al trono della corona d’Inghilterra, in un dinner a Bournemouth, nella tradizionale visita ai senzatetto. Anche Paul Gascoigne, leggenda del calcio inglese, era lì per portare il suo sostegno. William, racconta Fanpage, aveva ricevuto il distintivo con il suo nome e si è cimentato dietro i banconi del diner per preparare i panini ai clienti.

Si era unito quindi al personale, partecipando a un programma che aiuta più di 500 persone tra senza fissa dimora e a rischio di esserlo. Di Paul Gascoigne si era tornato a parlare recentemente, tormentato dai problemi di salute e da una dipendenza dall’alcool: “Sono morto due volte, non so cos’è la paura”, aveva dichiarato.

Genio e sregolatezza, Paul Gascoigne ha fatto molto parlare di sé fuori dal campo dall’inizio della sua carriera. Mentre frequentava la scuola di Gateshead, venne notato da alcuni scout, ma non riuscì ad attirare la loro attenzione. Infatti Paul era spesso in sovrappeso, e anche quando riuscì a entrare nelle giovanili del Newcastle, lo stesso presidente Stan Seymour lo descrisse come “un George Best senza cervello”.