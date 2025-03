The Voice Senior, secondo appuntamento dopo il grande successo della prima puntata, che ha tenuto incollati alla tv oltre 3 milioni e 700mila spettatori per il 24% di share. E così venerdì 28 febbraio 2025 Antonella Clerici è tornata in onda con il talent di Rai 1 dedicato alle più belle voci over 60, giudicati dagli ormai storici quattro storici coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Coach che sono ancora alle prese con le Blind Auditions. Significa che girati di spalle sulle loro poltrone rosse, ascoltano i concorrenti senza vederli e anche quest’anno hanno due ‘armi’ a disposizione: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro giudice di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che consente a ognuno di loro di far esibire di nuovo un artista nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Leggi anche: “Vi dico di Alberto Castagna…”. Alda D’Eusanio, gaffe in diretta nel ventennale della morte. Polemica





The Voice Senior, l’attore sul palco: è un trionfo

Il programma è appena iniziato e sono 6 le puntate di ‘Blind Audition’, al termine delle quali i coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti, 6 per team, che passeranno al “Knock Out”, la semifinale. Solo 3 per team invece accederanno alla “Finale”, in programma l’11 aprile, dove sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di The Voice Senior.

Ma tornando a venerdì 28 febbraio, come sempre non sono mancate le emozioni e le sorprese. A metà puntata circa, un vero colpo di scena: sul palco, con la complicità del pubblico in studio che è rimasto in religioso silenzio per non far capire nulla ai coach Antonella Clerici ha ospitato un attore che si è esibito come un concorrente.

Con la voce di @ClaudSantamaria e il supporto di Maurizio Lastrico, siete riusciti a far girare tutti e quattro i coach! ✌️😎



E siccome ve lo siete davvero meritato… invitiamo caldamente tutti a correre a vedere "Follemente" di Paolo Genovese al cinema!@01Distribution pic.twitter.com/02IT8vBuzX — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 28, 2025

Ha cantato quindi con i coach di spalle il brano “Somebody to love”: un trionfo, in studio e sui social. Claudio Santamaria ha fatto girare tutti e quattro, stupiti dalla sua voce. L’attore ha partecipato alla seconda puntata di The Voice Senior insieme al collega Maurizio Lastrico per promuovere il loro ultimo film “Follemente”, diretto da Paolo Genovese, in sala da pochi giorni e già campione d’incassi. I due sono poi rimasti per la successiva blind auditions.