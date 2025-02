Un vero e proprio mistero c’è stato nelle scorse ore ad Affari tuoi. Infatti, nella serata del 3 febbraio a giocare è stato il concorrente della regione Calabria, Giovanni. Lui è un personal trainer che alla fine del gioco è riuscito a portarsi a casa 40mila euro, ovvero l’offerta del Dottore. Ma non è stata una scelta fortunatissima, dato che nel suo pacco c’erano 75mila euro. Però a fare rumore è ciò che ha scoperto il pubblico sul suo conto.

Infatti, come scritto da diversi utenti sui social, è stata fatta una ricerca su questo concorrente della Calabria ed ecco che a sorpresa è stato svelato chi fosse davvero. Ma non solo, anche sulla sua fidanzata sono emersi dei particolari che hanno lasciato tutti praticamente senza parole.

Stando a quanto emerso sui social, in particolare su X, il vero nome del concorrente di Affari tuoi non sarebbe Giovanni. Sul suo profilo si chiama Gianfranco Molinaro e ha pure una fidanzata conosciuta dal pubblico della trasmissione di Rai 1. Infatti, la sua dolce metà Jessica è stata concorrente l’anno scorso e aveva ottenuto 115mila euro.

Il sito Ultimenotizieflash ha comunque precisato che non ci sono divieti particolari, nel senso che due persone legate tra di loro possono tranquillamente giocare. Ma la sua fidanzata era già stata anche in un altro programma tv, cioè Chissà chi è di Amadeus su Nove. Il fatto che lui abbia usato un nome differente ha però lasciato sorpreso il pubblico.

La curiosità di sapere come il

"destino" ha fatalmente scelto tale Gianfranco (Giovanni per la Rai) come pacchista di Affari Tuoi un anno dopo la partecipazione della fidanzata… #affarituoi #AscoltiTv @GiusCandela @Striscia pic.twitter.com/D9bHwRdQjl