Temptation Island, il programma prodotto da Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per gli spettatori che attendono le nuove coppie e le nuove storie che ruotano intorno a loro e ai tentatori e alle tentatrici che incontrano nei rispettivi villaggi.

La data di uscita è fissata per il prossimo 13 giugno alle ore 21.20, sempre in prima serata su Canale 5 con il conduttore Filippo Bisciglia. Le puntate saranno in totale sei e da lunedì, solito giorno della messa in onda, la puntata è stata spostato al giovedì.

Leggi anche: “Mi sono innamorato di te”. Uomini e Donne, escono insieme: nuova coppia, il colpo di scena finale





Temptation Island, la prima coppia da Uomini e Donne

Quest’anno dovrebbero essere presenti anche alcune coppie vip, tra cui due protagonisti di Uomini e Donne che ultimamente sarebbero in crisi, ovvero Lavinia Mauro e Alessio Corvino, protagonisti del trono classico della scorsa stagione di Uomini e Donne. La notizia è stata riportata da Amedeo Venza sul suo account Instagram.

I due ormai non si vedono da un po’, o almeno non condividono momenti insieme sui social da tempo e per questo motivo, ormai da un paio di mesi, circola la voce di una crisi. Lavinia e Alessio si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne lo scorso anno, quando la ragazza sedeva sul trono rosso e il giovane casertano era tra i suoi corteggiatori. Dopo un percorso non facile, Lavinia ha deciso di uscire con Alessio. All’inizio sembrava che le cose tra i due andassero a gonfie vele, ma da questa primavera hanno smesso di condividere foto e storie insieme.

Le voci di crisi sono iniziate a circolare insistentemente e in queste ore Amedeo Venza ha confermato la loro presenza a Temptation Island. “Lavinia e Alessio saranno una delle coppie di Temptation Island”, ha scritto. E ancora: “Ora voglio capire cosa ci vanno a fare se non si mostrano sui social da mesi e hanno fatto sapere che si erano lasciati? Diranno che erano in crisi e vanno lì per salvare la storia e come per magia torneranno insieme”, ha proseguito ancora Amedeo Venza.