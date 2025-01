Per anni Riccardo Guarnieri è stato al centro dell’attenzione nello studio di Uomini e Donne, grazie ai continui alti e bassi della sua relazione con Ida Platano. Una storia d’amore complicata, paragonabile a quelle delle soap opera, caratterizzata da numerosi tira e molla con la parrucchiera siciliana che vive a Brescia. Nel mezzo, c’è stata anche una relazione con Roberta Di Padua, ex protagonista del programma di Maria De Filippi, che attualmente ha una relazione con Alessandro Vicinanza, un altro ex di Ida Platano.

Da circa un anno, Riccardo sembra aver trovato stabilità accanto a una giovane donna mora di nome Cristina. Pare che la relazione sia seria, al punto che sarebbero state coinvolte anche le rispettive famiglie. Il 4 giugno scorso, il cavaliere ha pubblicato su Instagram la prima foto di coppia insieme alla sua compagna, con cui sembra aver voltato pagina.

“Lui solo vip”. Riccardo Guarnieri, altro che ritorno a Uomini e Donne: beccato in vacanza. E non era solo





Riccardo Guarnieri oggi: che fine ha fatto l’ex cavaliere di Uomini e Donne

In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, Riccardo ha confermato di essere legato a una ragazza che non ha mai preso parte alla trasmissione. Ha anche sottolineato il desiderio di proteggerla da pettegolezzi e voci indiscrete che ovviamente circolano intorno al mondo della televisione e in particolar modo agli ambienti legati a Uomini e Donne. Lui, proprio come Ida Platano e altri personaggi noti, sono sempre sulla cresta dell’onda e spesso finiscono al centro dei gossip nostrani.

Riccardo è stato protagonista di Uomini e Donne per oltre tre anni, durante i quali ha vissuto due relazioni importanti. La storia più chiacchierata è senza dubbio quella intensa e turbolenta con Ida Platano, un legame che ha appassionato il pubblico di Canale 5 fino alla decisione definitiva di chiudere la relazione. Nel corso di questa altalena sentimentale con la parrucchiera bresciana, Guarnieri ha anche intrapreso una relazione con Roberta Di Padua. La loro storia, però, è durata solo pochi mesi prima che Riccardo decidesse di tornare nel programma.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, l’ex operaio di un’azienda pugliese avrebbe cambiato carriera, trovando impiego in “un ristorante di lusso in Salento”, ha spifferato una fonte a Isa e Chia, che potrebbe essere anche un locale stellato. Il suo ruolo? Cameriere oppure sommelier: “L’hanno visto tanti miei amici, e hanno detto tutti che è molto gentile e professionale”, si legge sul sito. “Non so bene se faccia precisamente il cameriere, mi hanno detto che serviva il vino quindi potrebbe essere pure un sommelier”.