Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è tornato ieri domenica 23 marzo. Tra gli ospiti principali della serata c’erano il ministro dell’Università e della Ricerca, Bernini, insieme al professor Roberto Burioni, Lorella Cuccarini, che nel 2025 ha festeggiato 40 anni di carriera e che insegna ad Amici di Maria De Filippi. E ancora l’attore e regista Luca Zingaretti e Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025.

In collegamento con Fabio Fazio padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, che ha raccontato la sua esperienza come membro dell’Istituto del Verbo Incarnato, operando in Medio Oriente da 27 anni. La sua parrocchia, divenuta rifugio per circa cinquecento cristiani a causa del conflitto in corso, è stata al centro della discussione.

Che tempo che fa, canta Rose Villain, la reazione di Mara Maionchi

In studio anche Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, la giornalista Cecilia Sala, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini e Ernesto Maria Ruffini. La serata si è conclusa come sempre con l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dove Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti hanno intrattenuto il pubblico.

Tra gli ospiti al Tavolo, è tornata anche Lorella Cuccarini. Ospite, Rose Villain, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Fuorilegge” e giudice della seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia. La cantante ha parlato del suo album Radio Vega, che è stato il più venduto e ha raggiunto la posizione numero 1 in classifica.

Durante l’esibizione di Rose Villain a Che Tempo Che Fa, una scena curiosa ha catturato l’attenzione del pubblico: la telecamera ha inquadrato Mara Maionchi, che sembrava addormentata. La scena è rapidamente diventata virale sui social, con numerosi utenti che hanno commentato ironicamente il momento, divertendosi sull’apparente disinteresse della produttrice musicale. Mara Maionchi, che è ospite fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa, è stata al centro di battute scherzose e meme.

“Secondo me stava soffrendo a sentirla”, “Stava “pregando ” che finisse presto”, “La osservo sempre anche ora…muoio, mi fa ridere per i suoi sbadigli continui, grande Maionchi!”, si legge su TikTok dove è stato postato il video.