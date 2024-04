Anche Lory Del Santo è stata una delle ospiti della quarta puntata di Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 23 aprile in prima serata. Un iconico e ironico faccia a faccia tra la showgirl e attrice e la giornalista Francesca Fagnani, che senza sconti, con ironia e irriverenza ha fatto una lunga chiacchierata in cui sono saltati fuori aneddoti molto curiosi, divertenti ma anche molto toccanti.

Sopravvissuta a tre dei suoi quattro figli, Lory del Santo ha parlato del dramma della perdita. Nel 1991 la morte dei Conor, 5 anni, avuto da Eric Clapton, caduto dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. La seconda tragedia qualche anno più tardi, quando il bambino nato prematuro da un’avventura con il tennista Richard Krajicek non ha superato le due settimane di vita per un’infezione.

Belve, la gaffe di Lory Del Santo: “L’importante è che si muova”

Nel 2018 il dramma più recente: il suicidio del figlio diciannovenne Loren (Lory non ha mai voluto rivelare il nome del padre) a causa della depressione. Rispondendo alle domande di Francesca Fagnani su cosa abbia provato e come sia riuscita ad andare avanti dopo la perdita dei figli, Lory Del Santo ha detto: “Sono morta, per questo non soffro”. E ha anche dichiarato che “è come se fossi solo testimone del tempo”.

Non solo dolore, durante l’intervista Lory Del Santo e Francesca Fagnani hanno parlato anche di uomini ed è saltata fuori una gaffe che ha divertito molto il pubblico di Belve. “Lei ha detto: ‘A volte gli uomini mi mandano messaggi con errori di congiuntivi, ma poi mi mandano messaggi con le foto dei loro corpi e mi dimentico della sintassi’. Vanno a farsi perdonare così un congiuntivo sbagliato?“, ha chiesto la Fagnani.

A questo punto, evidentemente fraintendendo le parole di Francesca Fagnani, Lory Del Santo ha detto: “Il congiuntivo non lo azzecca nessuno. Ma poi ancora che basiamo la relazione sulle misure? Non mi interessano, a me, le misure. Zero. Non l’ho detto io. Non so chi abbia detto questo, io mai“. La showgirl ha parlato di misure del membro maschile lasciando la Fagnani senza parole.

“Lory, io non ho parlato delle misure però”, ha detto la conduttrice di Belve scatenando l’ilarità di tutto lo studio. “E appunto, la sintassi: cambiamo la lingua italiana perché è troppo complicata su certi punti. Poi per le misure non mi interessa: l’importante è che si muova“, ha detto ancora Lory Del Santo mandando in delirio lo studio e la stessa Fagnani.